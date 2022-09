La modelo destacó que todo ocurrió en 2020, y que en su momento creyó que el matrimonio de Levine había acabado. "Sé que ser ilusa no es una excusa por lo que hice y el papel que tuve en todo esto", reconoció.

Luego de haber acusado al músico Adam Levine de engañar a su esposa Behati Prisnlo, la modelo Sunmer Stroh quiso hablar nuevamente sobre el video que publicó el fin de semana y que dejó al vocalista de Maroon 5 en medio de la polémica.

La modelo volvió a referirse al tema a través de la plataforma de TikTok, donde quiso responder a sus críticos, quienes la apuntan de actuar como “una víctima” tras publicar la aventura que habría tenido con el músico.

Así, señaló que todo ocurrió en 2020. “Inicialmente quería ir y hablar sobre lo arrepentida que me siento y cuán avergonzada y disgustada estoy conmigo misma. Nunca quise que las personas vieran el video y dijeran: ‘oh, se está haciendo la víctima’, que en realidad tuvo un efecto contrario”, comenzó diciendo.

La modelo también explicó que lanzó dicho video debido a aquellas amistades que quisieron vender su historia con Levine, según contó en su primera publicación.

De acuerdo a Stroh, el día en el que subió su acusación fue contactada por un tabloide, el cual le pidió comentarios al respecto. “Estaba completamente frenética. Es por eso que hice ese video”, admitió.

Asimismo, la joven de 23 años mencionó que durante su experiencia con Levine, “tenía la impresión de que su matrimonio había terminado. Creía que lo estaban manteniendo en secreto para evitar a la prensa porque, como dije antes, recién había llegado a Los Angeles”.

“Esta es la razón por la que me sentí explotada, porque él sabía que yo creería todo lo que él decía, por mi posición vulnerable de ser nueva en este mundo”, aseguró en el video de su red social.

“Además, él me escribía directamente de su cuenta de Instagram verificada, no tenía ninguna razón para dudar de lo que decía. Pero ahora me doy cuenta de que esa fue una táctica de manipulación, al esconder toda la realidad”, apuntó.

De acuerdo a Sunmer Stroh, “tan pronto me di cuenta de que lo que me dijo no era real, corté todo contacto con él”.

“En retrospectiva, desearía haberme cuestionado más las cosas. Desearía no haber sido tan ilusa, pero ser ilusa no es una excusa por lo que hice y el papel que tuve en todo esto”, reconoció

“Nuevamente, no hay forma de que esté tratando de ganarme su simpatía y sé completamente que no soy la víctima aquí. Porque no soy la única a quien lastiman, sino que a Behati y sus hijos, y es por eso que lo lamento tanto”, cerró.