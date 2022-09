El pasado lunes Adam Levine sumó un nuevo escándalo, esta vez relacionado a su vida amorosa. Esto luego que una modelo llamada Sumner Stroh relavara una supuesta relación que ambos tuvieron, lo que decantó en una infidelidad a su esposa Behati Prinsloo.

Es por esto que el cantante de Maroon 5 decidió hablar de la situación a través de su cuenta de Instagram.

En su testimonio el artista de 43 años negó haber tenido una relación con Stroh, aunque sí reconoció haberle enviado mensajes.

“Se está hablando mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. No utilicé bien mi criterio al hablar con alguien, que no es mi esposa, de forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, indicó.

Asimismo, aprovechó de pedir disculpas a su esposa y su familia, asegurando que “lograrán salir adelante de este momento”.

“En algunos momentos tuve un comportamiento inapropiado; lo abordé y tomé medidas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido, como para arriesgar lo único que realmente me importa, fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”, expresó.

Dichos sobre Adam Levine

Hay que señalar que Sumner Stroh dio a conocer estos hechos a través de un video en TikTok, donde agregó capturas de conversación que tuvo con Levine en el pasado.

La joven sostuvo que la relación entre ambos se extendió por un año, e incluso hubo personas que quisieron vender la historias a medios de Estados Unidos.