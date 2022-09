Blake Lively reveló en un evento en Nueva York que espera su cuarto hijo junto a Ryan Reynolds. La propia actriz mostró su pancita de embazado en una alfombra roja a la que asistió.

La actriz de 35 años llegó en solitario a una fiesta organizada por Forbes en aquella ciudad. Allí utilizó un vestido que dejó ver su gestación.

Bastante se había rumoreado respecto a un embarazo de Lively en los últimos días, aunque la actriz nunca había hablado abiertamente sobre el tema.

De hecho, hasta ahora sólo había compartido una foto en traje de baño en su cuenta de Instagram, en la cual no se notaba que esperaba un nuevo bebé.

Curiosamente, esta no es la primera vez que la celebridad revela de esta forma que se convertirá en mamá. Hace tres años había mostrado su pancita durante un evento de de estreno de la cinta Detective Pikachu.

Blake Lively is pregnant, expecting her 4th child with Ryan Reynolds. pic.twitter.com/yx2EJQCg9N

— Pop Base (@PopBase) September 15, 2022