Durante la tarde de este miércoles, el actor Pedro Pascal reafirmó su postura a favor de la opción Apruebo para el próximo plebiscito de salida que se celebrará este domingo 4 de septiembre. Asimismo, se espera que el actor viaje a Chile para poder ejercer su voto.

A través de una publicación en Instagram el actor compartió una fotografía en la que posa junto a su pasaporte chileno, en donde, sin dar mayores detalles sobre sus planes para viajar, sonríe levemente.

“Libre de corrupción, libre de violencia, libre de abusos”, escribió el intérprete y protagonista de la próxima serie The Last of Us. Asimismo, también compartió los hashtags “Apruebo 4 de septiembre”, “nueva Constitución”, “Derechos Humanos” y “Aprobar es humano”.

¿En Chile o en Estados Unidos?

Pese a que Pascal no ha confirmado su arribo a tierras chilenas, BioBioChile pudo consignar que el actor está inscrito en el país para poder emitir su voto.

En caso de no poder llegar a Chile, el actor puede excusarse por estar, durante aquella jornada, a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Los chilenos y chilenas residentes en el exterior pueden votar en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales. De acuerdo a ChileAtiende, los interesados deben estar inscritos en el padrón electoral definitivo de chilenos en el exterior.

Así, pueden votar quienes posean pasaporte o cédula de identidad vigente, ser mayores de 18 años y que realizaron su cambio de domicilio electoral o bien, se inscribieron el registro electoral.

Con esto, deberán votar de forma presencial en los consulados de cada país. En caso de Estados Unidos, se podrá votar en Washington, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Nueva York y San Francisco.

La postura de Pedro Pascal en el Plebiscito

Esta no es la primera vez que el actor muestra su preferencia por el Apruebo. En julio de este año y a través de su cuenta en Twitter, el protagonista de The Mandalorian compartió una comentada imagen donde aparece con la propuesta de Constitución en su boca.

“#Apruebo #AprueboFeliz #Chile”, fueron las etiquetas que escribió bajo la postal, causando debate y cientos de mensajes de respuesta.

Asimismo, en Twitter y minutos después de su fotografía, Pascal compartió un nuevo mensaje: “Este saco de wea aprueba (sic.)”.

El mensaje de Mark Ruffalo a Chile

El anuncio del actor llega horas después de que el intérprete de Hulk, Mark Ruffalo, se refiriera al plebiscito que se celebrará en Chile, mostrándose a favor de una nueva Constitución.

“Es hora de pasar la página de la crueldad de los años de Pinochet y adoptar una Constitución de un mundo nuevo y cambiante”, menciona, apuntando que la propuesta es “una que tiene más igualdad, humanidad y consideración en ella”.

“El mundo los mira como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia”, menciona para luego cerrar su mensaje diciendo en español “aprobar es humano”.