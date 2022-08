Durante la tarde de este lunes se comunicó la muerte de la cantante y actriz australiana Olivia Newton-John a los 73 años.

El deceso fue dado a conocer a través de la cuenta oficial de la artista: “Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana”, fue lo que escribió John Easterling, su esposo, en su memoria.

Las causas de su muerte se deberían al diagnóstico de cáncer de mama que enfrentaba, según dejaron entrever en el comunicado.

Olivia Newton-John en Festival de Viña 2017

La noticia cayó como un balde agua fría entre los fanáticos de la artista. Quienes también recordaron su visita a Chile en el 2017, cuando pisó el escenario del Festival de Viña.

Hace 5 años la artista se presentaba como el plato fuerte de la noche anglo de esa edición del festival de ese año.

Esa noche fue la encargada de abrir el telón del evento, donde presentó el mismo show que en su residencia en Las Vegas, Summer Nights. De acuerdo a la cantante, el único cambió que sufrió el espectáculo fue que el escenario de la Quinta Vergara era más grande y “más divertido”.

En esa ocasión, a pesar de que afirmó no conocer mucho sobre el certamen, Olivia admitió que quedó sorprendida con la magnitud del evento. “No me imaginé que sería tan grande, tan masivo, esperaba sentarme hoy frente a 10 personas”, dijo en ese entonces.

Cabe recordar que esa noche la artista se llevó la gaviota de oro y de plata.

La pregunta que descolocó a Olivia Newton-John

La actriz, que se hizo mundialmente conocida luego de interpretar a Sandy en “Grease Billantina” (1978) junto a John Travolta, se encontraba respondiendo las preguntas de la prensa cuando un periodista le consultó por el “chilenismo” que se usa en el coro de la canción The One That I Want.

“Olivia, ¿Alguien te contó acerca de un modismo chileno en una de tus canciones de Grease Brillantina?”, preguntó el profesional.

La acción del comunicador se ganó el repudio de sus colegas, al punto de que estos mismos le pidieron al intérprete que no tradujera la pregunta y siguiera con la siguiente.

Fue precisamente ese el momento que descolocó a la artista, quien no logró entender qué sucedía. Sin embargo, con gran profesionalismo, siguió adelante respondiendo las preguntas de la prensa.