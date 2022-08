Tras su éxito en la serie The White Lotus, estrenada en 2021, Jennifer Coolidge se ha logrado reinventar como actriz tras sus numerosos roles en la comedia, área en la que trabajó por décadas.

Uno de sus más recordados papeles fue el que interpretó en la saga American Pie, donde encarnaba a la mamá de Stifler. Aquel particular personaje la llevó a la fama entre los 90 y los 2000. Ahora, a más de 20 años de su estreno recuerda “los beneficios” de esa época.

Fue durante una entrevista con Variety, que la actriz hizo memoria en lo que fue su aparición en la comentada película estadounidense. “Tuve mucha actividad sexual gracias a American Pie”, reveló.

“Había muchos beneficios en hacer esa película. Habría como 200 personas con las que nunca me habría acostado (de no haberla hecho)”, agregó.

Jennifer Coolidge on the benefits of being a MILF in #AmericanPie: "There would be like 200 people that I would never have slept with!" https://t.co/FhlBAoU12a pic.twitter.com/8aUeuzmgEB

— Variety (@Variety) August 3, 2022