A inicios de los 2000, Mena Suvari se transformó en un rostro conocido alrededor del mundo gracias a sus personajes en American Pie (1999), Belleza Americana (1999) y Un perdedor con suerte (2000). Sin embargo, en una reciente entrevista, Suvari habló de la sexualización que sufrió a lo largo de su carrera, así como también los abusos sexuales a los que sobrevivió cuando solo tenía 12 años.

En entrevista con The Guardian, la intérprete habló de su libro autobiográfico The Great Peace: A Memoir. Fue ahí que recordó uno de los momentos más duros de su vida, cuando tenía 12 años. Entonces, fue abusada sexualmente por parte de un amigo de su hermano mayor.

“Me esforcé en ser vista y escuchada, estaba comprometida en eso (…) Pero no sentí haber perdido sentido de quien era hasta los 12, cuando fui violada”, aseguró al medio.

Sin embargo, no solo quedó en el ataque, ya que, según contó al medio, su propio agresor se encargó de difundir rumores en su escuela, al grado de ser llamada “prostituta”. “Esto me arruinó la vida. Creo que ese hecho fue solo una confirmación excesiva de que nadie me iba a salvar, nadie iba a hacer nada por mí”, confesó.

Incluso reveló que se acercó a un médico debido a una infección en la vejiga causada por los abusos sexuales, pero en vez de ser apoyada, el especialista solo reaccionó a darle anticonceptivos, pese a la joven edad de la actriz.

Mena Suvari y su vida “de adulta” en la niñez

Poco después, una agencia de modelaje la contactó dándole su primera oportunidad frente a las cámaras. “Todos estaban entusiasmados porque decían que parecía de 18, pero aún tenía 12″, puntualizó, asegurando que debido a su apariencia siempre fue tratada como adulta.

Entonces, comenzó a ser tratada como una mujer “sexy” y siempre estaba rodeada de hombres mayores. Así, comenzó a tener romances con adultos en el mundo del espectáculo, para años más tardes recibir múltiples abusos por una de sus parejas, quien se desempeñaba como ingeniero en computación.

“No estaba siendo amada. Yo era solo un cuerpo, un receptáculo para sus deseos”, lamentó Suvari.

En aquella relación, fue obligada a tener relaciones con quien era su pareja y otra mujer. Suvari reveló al medio que si bien se trató de algo que no quería hacer, terminó accediendo porque no sabía cómo negarse.

“Nunca he querido hablar negativamente de cosas que para otras personas pueden ser muy saludables, pero no me dieron la opción de elegir o dar permiso para hacerlo, es por eso que es tan destructivo para mí”, añadió conmovida.

“Es muy complicado cuando experimentas abuso sexual, porque es algo que para muchos es satisfactorio, pero para otros es una pesadilla absoluta. Entonces estás confundido y no sabes qué es lo correcto”, reflexionó.

Asimismo, la actriz aseguró que no puede imaginarse el haber “salido con alguien en la escuela y entonces, de forma consensuada, perder la virginidad con alguien. Eso suena tan hermoso para mí, pero todo eso se perdió para mí”.