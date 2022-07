En el marco de su gira Life in Music, la cantante y actriz Lea Michele vivió un emotivo momento con sus fanáticos luego de revelar la razón que hay detrás del único episodio de la serie Glee que nunca ha visto.

Desde la semana pasada, la artista se encuentra de gira en los Estados Unidos realizando conciertos en los que interpreta canciones de los espectáculos que han formado parte de su carrera.

Fue precisamente en su primera presentación, mientras entonaba Make You Feel My Love de Adele, que Michele se emocionó al recordar el episodio The Quaterback en el que se aborda la muerte del actor Cory Monteith y la despedida de su personaje Finn Hudson en la trama.

De acuerdo con el periódico Daily Mail, fue el propio director de Glee, Ryan Murphy, quien le pidió a la actriz escoger la canción para homenajear a Monteith.

Bajo este contexto y arriba del escenario, la actriz, evidentemente emocionada, comenzó a explicar a sus fieles seguidores el motivo que la llevó a no ver aquel episodio de la serie y lo difícil que fue para ella grabar esas escenas.

“¿Cómo puedo elegir una canción que lo diga todo? Ni siquiera recuerdo lo que estaba escuchando en ese momento. No escuchaba nada. Estaba en un agujero”, dijo Lea en el escenario.

“Estoy agradecida de que me lo haya pedido. Realmente lo estoy, porque tenía que ser algo que se sintiera real para mí, pero también era muy difícil pensar qué canción iba a ser. Mucho de lo que digo en ese episodio fueron palabras exactas que le dije a Ryan después de todo”, recordó.

Asimismo, Lea Michele explicó que sus emociones la sobrepasaron durante el rodaje de las escenas. “Lo filmé, luego salí corriendo y más tarde volví. Fue intenso y duro, pero nos sanamos juntos y esta canción ayudó”, agregó.

La razón de Lea Michele para no ver “The Quaterback”

Cabe mencionar que Lea y Cory se conocieron durante las grabaciones del programa juvenil y luego iniciaron una relación amorosa fuera del set.

En 2013, el actor, que interpretó a Finn Hudson en Glee, falleció producto de una sobredosis de heroína. La muerte de Monteith fue un duro golpe para Michelle, tanto en lo sentimental como en lo profesional.

En una entrevista de 2014 con la revista Teen Vogue, la actriz declaró: “De alguna manera siento que el amor loco que Cory y yo teníamos el uno por el otro se transformó en esta fuerza que tengo ahora”.

Durante su presentación en vivo, Lea explicó que nunca ha visto el episodio de la despedida de Cory Monteith debido los recuerdos que aún permanecen latentes en su memoria.

“Nunca he visto el episodio. Es el único que no he visto. Porque creo que si no lo veo, se siente como si Finn todavía estuviera aquí. Así que esta canción (Make You Feel My Love) es muy especial”, sostuvo la actriz.