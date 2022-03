Comenzaba el milenio al mismo tiempo que “Coyote Ugly” llegaba a los cines para convertirse en una película de culto.

Entre los actores que formaban su elenco estaban Piper Perabo, Adam García, Tyra Banks, Maria Bello o Briget Moynahan, pero también consagrados de la industria como John Goodman.

La película significó una puerta de entrada para varios de los actores que recién comenzaban en Hollywood, como Adam García que hace más de 20 años disfrutaba la fama que le entregó “Coyote Ugly”.

El actor, de origen australiano, pero con raíces colombianas, recién comenzaba en la industria cinematográfica y tuvo su “oportunidad”, una que supo aprovechar en los siguientes años.

Aunque estuvo en producciones como “Confesiones de una adolescente” con Lindsay Lohan, su participación en éxitos cinematográficos disminuyó, aunque su carrera tomó otro rumbo, dedicándose a su pasión de infancia.

22 años después de Coyote Ugly, Adam García tiene un perfil mucho más bajo que en sus años de fama, aunque cada cierto tiempo vuelve a la pantalla, una que aún lo ama.

Coyote Ugly: la película de culto

El drama romántico trata la historia de Violet (Piper Perabo), una joven que emigra desde Jersey a Nueva York con el objetivo de convertirse en cantautora, eso pese a que tiene pánico de estar en el escenario.

En su camino a lograr su objetivo se tropieza un par de veces, pero en uno de esos momentos de tristeza y desesperación se topó con las “chicas Coyote”, bailarinas de un popular bar en la ciudad, el “Coyote Ugly”.

Transformándose en una de las bailarinas y meseras del local vuelve a tropezar, aunque esta vez fue con “Kevin O’Donnell” o el “Señor O’Donnell” (Adam García), quien le miente con que es un productor de música para impresionarla.

Kevin se transforma en el amor de Violet, así como quien le da el valor para poder tomar las riendas de su carrera, no sin tener algunos conflictos en el camino.

Esa es la historia de Coyote Ugly, la película que le abrió las puertas a Adam García en Hollywood.

El actor nació en Nueva Gales, al sur de Australia y fue a la Universidad para estudiar Licenciatura en Ciencias en Sidney, sin embargo, dejó la vida académica para dedicarse a actuar.

García se incorporó al elenco del musical “Hot Shoe Shuffle”, lo que le permitió recorrer Australia y luego instalarse en Londres actuando en producciones como “Wilde”, indicó The Sun.

Sin embargo, su lanzamiento al estrellato lo tuvo en sólo un paso de baile, mientras se deslizaba por la barra del “Coyote Ugly”, transformándose en el rompecorazones del 2000.

Su actuación le valió la fama mundial no sólo en esa generación, sino que también en las que vinieron después, considerando que se transformó en una película de culto por su influencia en la moda, pero también en el estilo de los bares de la época.

Aunque para el actor su performance no fue la mejor, en declaraciones con RTÉ Entertainment señaló en 2018: “Pensé que mi actuación fue terrible para ser honesto. Ahora, puedo mirar hacia atrás después de dieciocho años y verlo como un momento increíble en mi vida como actor”.

De bailarín a actor

Además de actor, Adam García es un reconocido bailarín. Al musical que lo llevó a recorrer Australia, es conocido por haber personificado entre 1998 y 1999 a Tony Manero en la versión teatral de “Fiebre de sábado por la noche” que se presentó en Londres.

Fueron sus dotes de bailarín los que aprovechó para su striptease en “Coyote Ugly”.

Luego de su participación en esa película, Adam fue parte de varios proyectos de Hollywood, como Riding in Cars With Boys en 2001, donde interpretó a “Jason”, la versión adulta del hijo del personaje de Drew Barrymore, Bev.

Aunque una de sus actuaciones más conocidas está en “Confesiones de una típica adolescente”, donde interpreta a “Stu” junto a Lindsay Lohan y Megan Fox. Pero también participó en series como Camp, The Code, Hawthorne y la popular “Doctor Who”.

También hizo carrera en el teatro, lugar en el que trabajó interpretando a “Fiyero” de 2006 a 2007 en la producción original de West End de Wicked, donde compartió escenario con Idina Menzel, consignó Kvue.

El baile siempre ha sido su pasión, tal es su talento que fue elegido como jurado en programas como “Got to Dance” y la versión australiana de “Dancing with the Stars”.

Aunque los años pasaron, Adam García continúa siempre ligado al bar Coyote y así lo demostró en 2019, cuando voló a Birmingham para el lanzamiento de un bar del mismo estilo en esa ciudad, indicó Birmingham Live.

Esa no fue la única participación de García en la inauguración de los “Coyote Ugly”, ya que también estuvo en la apertura del club en Manchester.

Estos bares están ligados a la cadena de bares “Coyote Ugly Saloon” , desde donde se inspiró la película y que actualmente tiene locales en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia y Gales.

Profesor de Tap

Una de las pasiones de Adam García es el “Tap”, estilo de baile del que es instructor profesional y así se pudo apreciar a través de sus redes sociales durante el periodo de pandemia.

Esto porque Adam decidió que en medio del confinamiento por el covid, comenzar a dar clases online invitando a que se unieran a él señalando: “Es un momento difícil para todos nosotros, pero haré lo que pueda para entretener a sus hijos durante 20 minutos y enseñarles algunos pasos para principiantes. Puedes tomar una taza de té o unirte también”.

De esta forma el actor convocó a miles de personas para que siguieran sus clases, las que entregó a través de su cuenta de Instagram entre marzo y mayo de 2020.

Aunque cada cierto tiempo vuelve a la actuación. Una de sus últimas actuaciones han sido en las películas dirigidas por Kenneth Branagh como “Asesinato en el expreso oriente” o “Muerte en el Nilo”, recientemente estrenada, donde siempre tiene un papel para él.