El actor chileno Pedro Pascal felicitó por redes sociales a Gabriel Boric luego de asumiera como Presidente de la República con un breve mensaje en redes sociales.

El intérprete, que está próximo a protagonizar The Unbearable Weight of Massive Talent junto a Nicolas Page, compartió una fotografía en blanco y negro en donde se ve a Boric sonriendo tras recibir una prenda que contenía un meme que marcó su campaña presidencial.

En ella, se ve una imagen adulterada de Pedro Pascal, en medio de su apogeo por su protagonismo en The Mandalorian, donde viste una polera blanca con letras rojas que dicen “Boric”.

El entonces candidato posó múltiples veces con dicha camiseta, a lo que el mandaloriano respondió de la misma forma.

De por sí, el actor de 46 años escribió “felicidades, Presidente Boric”, sin profundizar en su mensaje de alegría.

También, a través de sus historias en la red social, Pedro Pascal compartió una fotografía del actual Presidente durante su campaña así como también la fotografía oficial del nuevo gabinete de gobierno.

En enero de 2021 Pascal fue reconocido por el portal especializado en la industria cinematográfica IMDb como la “estrella más popular del mundo”. Esto debido a un medidor que “clasifica quién está actualmente en tendencia en línea según las visitas al perfil”.

“Durante las últimas semanas, la actriz de Gambito de Dama Anya Taylor-Joy se ha aferrado al primer lugar, pero en este punto, Pascal se ha hecho cargo y está oficialmente etiquetado como la estrella más vista”, comentaron entonces.

Además del proyecto con Nicolas Page, el actor es parte del rodaje de The Last of Us, serie inspirada en el videojuego homónimo en que interpreta a Joel, uno de los protagonistas.