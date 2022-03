El rapero norteamericano, Kanye West publicó un tétrico videoclip de su nueva canción “Eazy” junto a The Game este jueves.

En el video creado con stop motion, se pueden ver escenas donde West secuestra, decapita y entierra a un muñeco de plasticina muy similar a Pete Davidson, el nuevo novio de su ex esposa Kim Kardashian.

West quien se ha visto envuelto en continuas polémicas por este mismo tema no dudó en atacar sin rodeos al comediante en la canción.

“God saved me from that crash, just so I can beat Pete Davidson’s ass (who?)” (Dios me salvó de ese accidente solo para patearle el trasero a Pete Davidson (¿quién?) en español) es una de las frases que espeta Kanye junto a las tenebrosas imágenes en blanco y negro.

En el video se puede ver al muñeco de plasticina que representa a West violentar a Pete Davidson de manera muy gráfica, mientras canta sobre su difícil vida.

En la canción también tuvo palabras para su ex esposa, Kim Kardashian, de quien, coincidentemente, se divorció legalmente el mismo día del lanzamiento de la canción.

“We havin’ the best divorce ever, If we go to court, we’ll go to court together, matter of fact, pick up your sis, we’ll go to Kourt’s together”, dice Kanye West haciendo referencia a su separación y a la hermana de Kim, Kourtney Kardashian.

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian

La pareja que se unió en matrimonio el 2014 se separó a mediados del año pasado. Kim y Kanye comparten 4 hijos sobre los cuales han tenido varios altercados.

Estos ya que Kanye no logró la custodia completa y no está de acuerdo con varios aspectos de la crianza que les da Kim.

Sin embargo, incluso después de varias trabas legales interpuestas por West para ralentizar el proceso de divorcio, de acuerdo al portal TMZ, la corte declaró este miércoles a la socialité “soltera”.

Aunque la empresaria finalmente puede dejar de llevar el apellido del rapero aún faltan resolver temas legales como la separación de bienes.