El libro “Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road”, escrito por Kyle Buchanan reveló agresivos enfrentamientos entre Tom Hardy y Charlize Theron durante la filmación de la película, de acuerdo a Vanity Fair.

En el 2015 se estrenó “Mad Max: Fury Road” con George Miller en la dirección. En la ocasión el actor brítanico fue seleccionado para interpretar a Max Rockatansky y la actriz sudafricana para el personaje de Imperator Furiosa, ambos protagonistas de la película.

La calidad del film lo hizo acreedor de seis Premios Óscar, entre ellos por Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido y Mejor Diseño de Vestuario en el 2016.

Sin embargo es recién después de seis años del estreno que un libro develó varios conflictos que involucraron a los mencionados actores.



“Era bastante agresivo. Ella realmente se sintió amenazada, y ese fue el punto de inflexión”, fue una de las declaraciones del camarógrafo Mark Goellnicht, sobre un conflicto en específico con Hardy.

En una ocasión, según lo relatado en el libro, los actores fueron convocados a las 8.00 de la mañana, Theron ingresó puntual al set, pero a Hardy le tomó tres horas “entrar en personaje” razón por la que llegó atrasado.

Este hecho habría ocasionado el enojo de la actriz lo que la llevó a enfrentarlo: “¿Qué tan irrespetuoso eres?”, le espetó. A lo que agregó: “[Los productores] deberían multar al cabrón con 100 mil dólares por cada minuto que ha detenido a este equipo”.

Esto encendió la rabia del actor brítanico y le respondió “¿Qué me dijiste?”, lo cual lo dijo de una manera “bastante agresiva” según declaró Goellnicht.

“[Charlize] realmente se sentía amenazada”, dijo el camarógrafo. Fue después de este hecho que la actriz de “Tully” pidió que una productora sirviera como guardaespaldas para evitar otros conflictos.

Otro actor que se refirió a las peleas fue Nicholas Hoult, Nux en “Mad Max: Fury Road”, quién dijo que las constantes discusiones eran como estar “en tus vacaciones de verano y los adultos en la parte delantera del auto están discutiendo”.

Sobre los conflictos Hardy y Theron también hablaron en el libro y ambos llegaron a la conclusión de que debieron haber actuado de otra manera.