El Super Bowl, es el último partido del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (por sus siglas en inglés NFL). Este año se enfrentarán los equipos de Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams.

Como ya es tradición, previo a que inicie el juego se debe cantar el himno de Estados Unidos. Por lo tanto la pregunta es:

La artista de country y R&B, Mickey Guyton (38) cantará el himno y la actriz Sandra Mae Frank (31) será la encargada de hacer la interpretación, a lo que se suma la clásica “America the Beautiful” en lengua de señas.

Guyton nació en el estado de Texas e inició su carrera musical en 2011, cuando se trasladó a Nashville, Tennessee, y firmó contrato con Capitol Records Nashville.

👏🏾Look👏🏾at👏🏾God. I am shook, I am grateful, I am praise dancing…

So excited to be singing the national anthem at #SBLVI on February 13th! @nfl @nbcsports pic.twitter.com/bDdpyt1rCb

— Mickey Guyton (@MickeyGuyton) February 1, 2022