El actor estadounidense Ryan Reynolds reaccionó este viernes a la muerte de la legendaria actriz Betty White a los 99 años, su gran amiga. “El mundo se ve diferente ahora”, escribió.

Las palabras de la celebridad llegaron a través de Twitter, donde el intérprete en Deadpool colgó una imagen de la fallecida celebridad.

“El mundo se ve diferente ahora. Ella fue excelente para desafiar las expectativas. Se las arregló para envejecer mucho y, de alguna manera, no lo suficiente”, se lamentó.

“Te extrañaremos, Betty. Ahora conoces el secreto“, agregó en el tuit que rápidamente alcanzó miles de ‘compartidos’ y ‘me gusta’.

The world looks different now. She was great at defying expectation. She managed to grow very old and somehow, not old enough. We’ll miss you, Betty. Now you know the secret. pic.twitter.com/uevwerjobS

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2021