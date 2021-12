Como un golpe sorpresivo llegó la noticia sobre la muerte a los 99 años de la actriz estadounidense Betty White, según confirmó el portal TMZ. De acuerdo al medio, White no habría tenido problemas de salud, por lo que su deceso se debería a causas naturales.

Y es que la actriz hace tan sólo unos días había inundado las portadas en Estados Unidos no solo por la preparación de su cumpleaños número 100, sino también por bromear con el actor Ryan Reynolds, asegurando que el intérprete no puede superarla desde que trabajaron juntos en 2009.

Esto, gracias a los dichos del intérprete de Deadpool en la publicación por los preparativos a los 100 años de la actriz de la revista People. En la nota, el actor aseguró que es fan de White “desde que tengo memoria”.

“Alguna vez escuché que los guiones de Golden Girls tenían solo 35 páginas, lo cual tiene sentido porque muchas de las risas provienen de Betty simplemente mirando a sus compañeras de reparto”, aseguró.

También dijo que White es “una Capricornio típica. Duerme todo el día. Vive afuera toda la noche bebiendo y devorando hombres”.

A esto, la actriz le respondió a la revista People: “Escuché que Ryan no puede superar lo que le pasa conmigo, pero Robert Redford es el indicado”, comentó, a modo de broma, rememorando su admiración por el rostro de Hollywood.

Horas después, Reynolds contestó en el mismo tono en Twitter, asegurando que está “absolutamente harto de que los medios exploten las relaciones pasadas solo para generar clics”, haciendo alusión a que la intérprete sería su exnovia.

I’m absolutely sick of the media exploiting past relationships just to drive clicks. https://t.co/xV8v2vVvXB

White compartió con Ryan Reynolds y Sandra Bullock en la película de comedia y romance The Proposal. Durante la producción de la cinta lanzaron un video gracioso donde White y Reynolds no se soportaban.

De hecho, el video muestra cómo White se acerca al actor y actúa como si no supiera su nombre, para después exigirle un café e insultarlo, para que, cuando Reynolds le responde, todos quedan molestos con el actor por su agresividad contra la anciana.

This clip of Betty White with Ryan Reynolds lives rent free in my head. pic.twitter.com/82SpPWH3Nq

— Ahmed Ali (@MrAhmednurAli) December 31, 2021