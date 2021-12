Difíciles momentos vive la actriz y cantante estadounidense Alicia Witt (46), luego que uno de sus familiares encontrara muertos a sus dos padres en su vivienda.

La información viene de parte del portal local Telegram & Gazette y ha sido replicada por medios como el New York Post y Just Jared.

Según una declaración enviada por la intérprete, conocida por sus apariciones en Dune (1984), Law & Order: Criminal Intent y Orange is the New Black, tras no tener noticias por varios días, “me acerqué a un primo que vive cerca de mis padres para verlos. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable”.

Asimismo, pidió “algo de privacidad en este momento para llorar” y meditar en torno a lo ocurrido, que calificó como una “pérdida surrealista”.

Los padres, llamados Robert (87) y Diane Witt (75), fueron hallados en su vivienda en Worcester, Massachusetts, el pasado lunes por la tarde.

El teniente Sean Murtha de la policía local afirmó que “no hubo traumas” atribuibles a la muerte, por lo que el caso continúa en investigación.

Reportes indicaban que la pareja había tenido problemas con un horno y que estaban usando calefacción. No obstante, equipos especializados concluyeron preliminarmente que no había signos de monóxido de carbono en la casa.

Las autoridades sentenciaron que forenses realizarían autopsias a los cuerpos para determinar las causas de los decesos.