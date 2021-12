Jung Hoyeon ha tenido una exitosa carrera como modelo de alta costura, trabajando para grandes marcas de lujo en todo el mundo. No obstante, su mayor salto a la fama fue gracias a Squid Game (El juego del calamar), donde interpretó a la jugadora número 067.

La popular serie surcoreana alcanzó popularidad global desde el streaming Netflix en los últimos meses de 2021, y se trata de la primera producción en que Hoyeon participa como actriz, por lo que se anticipa que tenga un importante futuro en el rubro.

Es más, recientemente firmó contrato para ser representada en Hollywood por una de las agencias más grandes de Estados Unidos, Creative Artists Agency (CAA), de acuerdo al portal norteamericano Deadline.

Pese a todos los beneficios que este salto en su carrera puede darle a futuro, una desventaja es que le ha traído cansancio con una agenda muy ocupada y, con ello, una pérdida de peso que ha desatado la preocupación de sus fans.

En Corea del Sur, una sociedad altamente preocupada por la apariencia física, la delgadez extrema es promovida como una virtud entre las celebridades y usualmente se destacan las bajas de peso de dichas personalidades, como si se tratara de un logro positivo.

Por esta razón, y también por su trabajo de modelo, es que Hoyeon solía pesar alrededor de 49 kilos, una cifra muy baja considerando que mide 1,76 metros, según informa el portal especializado Allkpop.

Pero recientemente su delgadez se ha vuelto más pronunciada al punto de que es alarmante, incluso para los estrictos estándares surcoreanos. Así lo ha relatado el canal de ese país, SBS, que reporta que han generado polémica unas fotos que publicó la semana pasada en Instagram, donde aparece mostrando diferentes atuendos que dejan en evidencia su figura.

Recientemente, la misma Hoyeon admitió que ha perdido peso debido a la sobrecarga laboral que ha tenido estas semanas, en una entrevista con el periódico estadounidense Star News, de acuerdo a SBS.

Allí confesó que “estaba tan ocupada en Estados Unidos que ni siquiera tenía tiempo para comer. Así que he perdido demasiado peso. Toda la ropa que solía quedarme bien cuando fui allá hace un mes, ahora es muy suelta”.

La actriz de 27 años añadió que “apenas 10 días después del estreno de Squid Game, perdí 4 kilos. Había una innumerable cantidad de cosas que hacer en Estados Unidos. Muchos cambios han sucedido en los últimos meses”.

Hoyeon también habló del tema con la revista estadounidense The Hollywood Reporter, en una entrevista publicada el pasado 4 de diciembre, cuando les dijo que “cuando se volvió exitosa (Squid Game), perdí 6 libras (2,7 kilos) en una semana.”

“No podía comer. No era el estrés, es sólo que no conocía ese sentimiento. ‘¿Qué está pasando ahí afuera, quién soy yo?’. Como que me estaba perdiendo a mí misma. Ahora, me siento muy cómoda con el equipo de El juego del calamar, así que puedo acostumbrarme de a poco a este éxito con la gente. Pero cuando estaba sola en mi casa viendo esto crecer, estaba como ‘¿qué…?"”, acotó.

Muchos seguidores de Hoyeon han comentado sus fotografías en Instagram, pidiéndole en distintos idiomas que cuide su bienestar y se mantenga saludable.