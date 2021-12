El cantante chileno Alberto Plaza generó polémica con una publicación en la cual aludió directamente a Izkia Siches, jefa de campaña de Gabriel Boric, utilizando la palabra “vístima”.

Previamente, la expresidenta del Colegio Médico había hecho pública una crítica hacia el gobierno, debido a la situación que se vive en Santiago por la supuesta baja de presencia de buses.

“Ante operación de @GobiernodeChile de limitar transporte público en favor de su candidato, llamamos a organizar taxis, colectivos y autos compartidos para trasladar a votantes. Siempre con mascarillas y ventanas abajo”, indicó la médica en Twitter.

Ante esto el artista retuiteó el comentario y expresó la palabra: “vistima”, situación que le valió una serie de críticas.

No Alberto, no es Víctima. Está lanzando acusaciones graves que no deben quedar impunes. Deben ser sancionadas con la máxima rigurosidad!

— Javier Merino (@jmerino82) December 19, 2021