Mediante redes sociales, como ya es costumbre, Britney Spears compartió con sus seguidores algunas reflexiones sobre su propia familia, de la que se reconoció una víctima luego de décadas de conflictos públicos y privados.

“(Ellos) me lastimaron más de lo que nunca sabrán”, aseguro la Princesa del Pop en un post que rápidamente se viralizó en Instagram.

“¿No te parece raro organizar viajes o concertar almuerzos con personas que amas solo para saber que te dejarán bajo fianza o se irán después de 10 minutos?”, escribió la artista de 39 años.

“Es humillante y es como si todas las personas con las que me he abierto me dijeran que se van de viaje dos semanas… Está bien, lo entiendo… Solo están disponibles para mí cuando sea conveniente para ellos… Bueno, ya no estoy disponible para ninguno de ellos”, agregó, al lado de una fotografía de una máquina de escribir.

“No me importa estar sola… Y en realidad estoy cansada de ser comprensiva como la Madre Teresa… Si eres grosero conmigo, entonces se acabó”, señaló la cantante, quien luego hizo explícita la intención de su misiva.

“Este mensaje es para mi familia… ¡Por lastimarme más de lo que jamás sabrán!… Sé que la tutela está a punto de terminar, ¡pero aún quiero justicia! Mido solo 5’4 y he sido la persona más grande toda mi vida… ¿Sabes lo difícil que es eso?”, dijo.

El mensaje llega a casi un mes que la Corte de Los Angeles (EE.UU) ratificara el fin de la tutela legal que Jamie Spears, su padre, ejercía sobre ella desde hace 13 años.

Este 2021, el caso nuevamente cobró relevancia luego que Britney testificara frente a la Corte para exigir el control de sus asuntos financieros y personales. En su apasionada intervención, la artista calificó la tutea de “abusiva”.