Se casarán. La empresaria y socialité estadounidense Kourtney Kardashian (42) dio el sí este domingo luego que su prometido, el músico y baterista de la banda Blink-182 Travis Barker (45), le propusiera matrimonio.

La petición ocurrió en un hotel junto a la playa en Montecito, en el estado de California, mismo lugar donde residen celebridades como el príncipe William de Inglaterra y su esposa, la duquesa de Sussex Meghan Markle.

Según reportó el portal estadounidense de espectáculos TMZ, que también publicó las primeras fotografías del momento, el artista decoró con decenas de rosas rojas y velas blancas el lugar en que tenía planeado pedirle matrimonio.

Ella, conocida por haber participado en el docurreality Keeping Up with the Kardashians, dio el esperado sí.

Las informaciones fueron, más tarde, confirmadas por la misma Kourtney tras publicar imágenes en su cuenta de Instagram.

“Por siempre”, escribió junto a las románticas capturas junto al mar.

Kim Kardashian, también empresaria y modelo, compartió un video de la pareja besándose en Twitter. “Kravis por siempre”, tipeó, añadiendo el emoticón de un anillo.

La relación entre Kourtney y Travis fue confirmada en enero de este año por el medio Entertainment Tonight. “Tienen una relación platónica desde hace años, y son amigos desde hace mucho tiempo”, dijo una fuente cercana a ambos.

“Viven en el mismo barrio y las cosas son muy fáciles entre ellos porque se conocen muy bien”, aseguró la fuente, agregando que los hijos de ambos se llevan excelente, “lo cual es una gran ventaja para ellos”.

El romance se oficializó un mes más tarde, en pleno Día de San Valentín, cuando compartieron fotografías tomados de la mano y los prominentes tatuajes delataron a Barker.