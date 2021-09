Este martes se confirmó la muerte del actor Willie Garson, quien falleció a los 57 años.

Aunque en su momento no se dieron a conocer mayores detalles respecto a su muerte, este viernes se reveló la causa.

De acuerdo a un obituario publicado en el New York Times, el actor conocido por dar vida a Stanford Blatch en the Sex and the City, falleció de un cáncer al páncreas.

“Willie Garson, el actor mejor conocido por su papel como el mejor amigo de Carrie Bradshaw en la exitosa serie de HBO ‘Sex and the City’, murió el martes en su casa de Los Ángeles. Tenía 57 años”, explica el obituario.

“Su muerte fue anunciada en Instagram por su hijo, Nathen. Su cuñada, Nina Tassler, dijo que la causa era cáncer de páncreas”, añade.

Garson que también fue parte de otras producciones como White Collar, CSI: Miami, Star Trek: Voyager y Los Hechiceros de Waverly Place, mantuvo su enfermedad en reserva durante meses.

Pese a su enfermedad, en julio pasado participó en las grabaciones de And just like that, el nuevo spin off que prepara HBO MAX de Sex and the City.