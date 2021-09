Medios en Estados Unidos informaron hace algunos minutos la muerte del actor Willie Garson a los 57 años, luego de una extensa lucha contra el cáncer.

De acuerdo a lo que informó la revista TMZ, que reveló la noticia, de momento no se conocen mayores detalles respecto a su deceso.

Uno de sus roles más importantes fue en la serie Sex and The City, donde interpretó a Stanford Blatch, un socialité homosexual que era mejor amigo de Carrie Bradshaw.

Garson había tenido apariciones en otras producciones, como White collar, CSI: Miami, Star Trek: Voyager y Los Hechiceros de Waverly Place, todas en Estados Unidos.

El actor había estado presente también en las dos películas de la popular producción: Sex and the City y Sex and the City 2.

Asimismo, también estaba presupuestado que estuviera en la nueva versión de la reputada serie norteamericana.

Una de sus colegas que lo recordó fue Julie Bowen, quien en redes sociales expresó: “Vino a mi boda a regañadientes. ‘¿Quién se casa el fin de semana de los Emmy?’. Amaba a este hombre”.

A través de un comunicado, desde HBO rindieron un homenaje al actor, destacando su calidad humana y profesionalismo.

“Willie Garson era en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi veinticinco años”, indicaron.

“Nos entristece profundamente saber de su fallecimiento y expresar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, agregaron.

Por el momento su familia no se ha referido de forma pública respecto a este deceso, aunque algunos de sus fans alcanzaron a dejarle algunos mensajes de despedida en Instagram.

“Descansa en paz, Willie” y “Se te va a extrañar muchísimo”, fueron algunos de ellos.