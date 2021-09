La cantante Alanis Morissette de 47 años confesó haber sufrido reiterados abusos sexuales cuando sólo tenía 15 años. La intérprete reveló estos hechos a través de un documental realizado por HBO, titulado Jagged.

Según recogió The Washington Post, la también compositora residía en su país natal, Canadá, cuando sucedieron los hechos, y pese a que ella manifestó que supuestamente eran consensuados, lo cierto es que en dicho país se considera una decisión consentida desde los 16 años y no los 15, edad que tenía la cantante en esa época.

“Me tomó años en terapia admitir siquiera que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba dando mi consentimiento, y luego me recordaban como ‘Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15”, dice en el documental. “Ahora estoy como, ‘Oh, sí, todos eran pedófilos. Todo fue una violación de menores”.

“Se lo dije a algunas personas y llegó a ‘oídos sordos"”, agregó sobre cuando manifestó lo que le estaba ocurriendo, sin dar las identidades de sus agresores.

Sin embargo, esta producción no está excenta de polémicas. Hace unos días la artista confirmó que no asistirá al estreno del documental, debido a razones que no se especificaron, pero tendría que ver con la libertad editorial con la cual se realizó la pieza.

Sobre esto, la documentalista y directora del proyecto Alison Klayman, se limitó a hablar extensamente sobre la situación, pero señaló a The Washington Post que “por supuesto que me gustaría que Alanis pudiera estar allí. Fue un privilegio hacer esta película y estoy muy orgulloso de ello. Con suerte, habrá otras oportunidades en el futuro para que ella venga a eventos cinematográficos”.

De acuerdo al medio antes señalado, este documental sería el único registro que se tiene sobre los episodios de abuso que sufrió Alanis Morissette, el que además repasa sus grandes éxitos musicales.