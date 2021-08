Durante el pasado viernes el actor chileno Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores confirmando el quiebre con su pareja, la actriz argentina María Eugenia “China” Suárez, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El actor de 42 años que actualmente se encuentra en las patallas de Mega con la nocturna Demente, utilizó Instagram Stories para revelar que, aunque se desconoce si sería definitivo, ya no está en una relación con la también modelo y madre de sus dos hijos, Magnolia y Amancio.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y por darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera“, fue el mensaje que posteó en su red social el chileno.

Sin embargo, tras la ‘historia’ de Vicuña, Suárez de 29 años se ha mantenido en silencio realizando diversas publicaciones en sus redes sin dar indicios sobre el término de la relación. No obstante, el periodista Argentino Marcelo Polino, habría revelado una conversación con “China” Suárez que aclararía la situación en la cual varios especularon la existencia de terceros.

Según recoge el medio trasandino, La Nación, el comunicador relató a través de su podcast Polino Auténtico, que llamó a la actriz en cuanto se enteró de la noticia y que ella le habría respondido de muy buena manera.

Polino señaló que la actriz desconocía que Vicuña de 42 años contaría el fin de su relación a través de redes sociales y que “se enteró en el momento, cuando lo vió (la publicación)”.

“Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China, y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. De hecho, yo no conozco al nene, todavía. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar”, comenzó relatando Polino.

“Me enteré y la llamé, para preguntarle qué había pasado. Y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, continuó.

“Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”, agregó el periodista en su programa.

“Me dijo: ‘Estamos en paz, no hay terceros en discordia’. Él puso el posteo y se fue a grabar su actual producción de Telefe (canal argentino). Llegó muy angustiado al canal. Se encerró, y de producción le ofrecieron si quería no grabar ese día. Él se tomó unas horas, pero siguió trabajando”, cerró el periodista.

La relación de Benjamín Vicuña y “China” Suárez comenzó en 2016 tras rodar la película El Hilo Rojo. No obstante, el anuncio de esta unión llegó en medio de un escándalo que involucró a la entonces esposa del chileno Pampita Ardohain.