El esposo de la princesa Eugenia, una de las nietas de la reina Isabel II, acaparó titulares en todo el mundo tras ser paparazzeado en un lujoso yate y junto mujeres en toples en Italia.

Hoy, una de las modelos que protagonizaron las imágenes con Jack Brooksban, rompió el silencio para defenderse de las críticas y rumores

De acuerdo al diario ingles Mirror, Brooksban viajó durante la semana pasada para participar en un baile de caridad en Capri, en representación de la marca de tequila Casamigos -de George Clooney-, de la cual es su director y embajador.

En las imágenes, el hombre aparece junto a la editora de la revista Glamour Rachel Zalis; y las modelos Maria Buccellati y Erica Pelosini, quien habló del tema.

“Normalmente nunca voy en topless, pero mi bikini se mojó y decidí quitármelo. Sé que no se ve bien para Jack y su familia. Me sentí muy mal por ellos cuando vi las imágenes de él rodeado de tres mujeres porque su esposa no estaba”, aseguró a Daily Mail.

Según la también estilista, la situación “llevó a la gente a hacer sugerencias inadecuadas y sacar conclusiones precipitadas y es muy doloroso que la gente piense esto”.

“Lamento mucho haber causado alguna vergüenza a la princesa Eugenia y a Jack. No era apropiado para mí estar en topless”, reconoció.

“La gente está asumiendo las cosas equivocadas”

De acuerdo a Pelosini, “al mirar las imágenes, puedo entender cómo se pueden malinterpretar. Estoy en topless, María lo abraza y Rachel también es una mujer muy hermosa, pero la gente está asumiendo las cosas equivocadas”.

“Estuvimos allí como amigos y compañeros de trabajo pasando una tarde maravillosa bajo el sol italiano. Jack es un amigo mío muy querido y lo conozco desde hace varios años. También es buen amigo de las otras dos mujeres”, contó.

“Es muy molesto para mí que la gente pueda estar pensando cosas incorrectas”, continuó.

“Si hubiera sabido que nos iban a fotografiar, no habría estado en topless y me habría puesto un atuendo mejor. Éramos solo un grupo de amigos disfrutando de un hermoso día de verano italiano”, admitió.

Asimismo, añadió que le molesta que los medios hablen de ella como que “solo soy una modelo italiana en topless, una especie de tonta que está pasando el rato con sus amigos famosos”.

“No soy solo una cara bonita en bikini flotando en una lancha rápida. Soy una trabajadora que se ha establecido en el mundo de la moda”, sentenció.

“Es un padre muy orgulloso”

Las fotos causaron una gran polémica especialmente porque la princesa Eugenia no viajó junto a su marido y se quedó en Londres junto a su hijo de cinco meses.

“Jack hablaba de su bebé y nos mostraba fotos de él. Se veía adorable. Es un padre muy orgulloso. Un día nos dijo que estaba muy triste por estar lejos de la princesa Eugenia y su hijo“, recordó.

“Cuando tienes un bebé recién nacido quieres estar con él todo el tiempo, así que creo que para Jack fue bastante difícil estar en Italia lejos de él”, sentenció.

Asimismo, admitió que conversó brevemente sobre el paparazzeo con el hombre, quien “dijo que no hay nada de qué preocuparse. Sentí que tiene una relación sólida con su esposa. Ella sabe que no estaba pasando nada”.

“Ella sabe que él estaba con algunas amigas divirtiéndose y que puede confiar en él”, aseguró