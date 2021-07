El actor y productor estadounidense Nicolas Cage se encuentra próximo al estreno de su nueva película Pig, la cual gira en torno a un reconocido chef que decidió retirarse del espectáculo y alejarse para vivir en medio de la naturaleza recolectando trufas junto a su compañera una cerda.

Esta película independiente dirigida por Michael Sarnoski, le permitió a Cage experimentar “su propia zona salvaje”, según manifestó en una entrevista con Variety.

“Siento que me he adentrado en mi propio desierto y que he dejado la pequeña ciudad que es Hollywood. No sé exactamente por qué Rob dejó su estrellato. Nunca se explica por completo, y eso me gusta de la película. Pero en cuanto a mí, no sé si me gustaría volver“, señaló sobre el filme que protagoniza, cuyo personaje posee muchas característcas de Cage.

Sin embargo, sus ganas de mantenerse lejos de la gran industria cinematográfica y optar por lo más independiente, tiene relación con sus trabajos en filmes pertenecientes a la franquicia Disney.

“No sé si me gustaría ir y hacer otra película de Disney. Sería aterrador. Es un clima completamente diferente. Hay mucho miedo ahí“, señaló sobre volver a actuar en una de ellas.

Nicolas Cage por años protagonizo las películas de Ghost Rider, basadas en los cómics de Marvel. No obstante, esta franquicia al ser parte de Disney, se tornó un tanto “oscuro” trabajar para ellos.

“Cuando estaba haciendo las películas de Jerry Bruckheimer, era un juego de alta presión”, relata a Variety, sobre las limitaciones comerciales que tuvo en su trabajo en la adaptación cinematográfica.

“Te ponían una cámara, te fotografiaban y te ordenaban: ‘Ahora di la línea de ruedas de entrenamiento para patines’. Yo diría: ‘Lo haré, pero también me gustaría intentarlo de esta manera’. En las películas independientes, tienes más libertad para experimentar y ser fluido. Hay menos presión y más oxígeno en la habitación”, reconoció el ganador del Óscar.

Por esa razón, quiso ser parte de Pig, ya que le devolvió esa “frescura” y “libertad” a la actuación. Esta producción de drama y suspenso se estrena el próximo 16 de julio, y también cuenta con la participación de Alex Wolff, quien tuvo apariciones en series de Nickelodeon.