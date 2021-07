La actriz Megan Fox (35), madre de tres hijos, se sinceró sobre la maternidad en una reciente entrevista y comentó que evita que su pequeño Noah (8) lea comentarios que se burlan de él.

La estrella estadounidense comparte maternidad con su expareja, Brian Austin Green. Sus otros dos hijos son Bodhi (7) y Journey (4).

En conversación con InStyle, según recoge la revista People, la celebridad reconoció que el pequeño Noah ha sido molestado en las redes sociales por su decisión, aunque ella evita que lea los comentarios para protegerlo.

Advirtió: “No quiero que tenga que leer esa mierda porque la escucha de niños pequeños en su propia escuela que dicen, ‘Los niños no usan vestidos"”.

De quienes lo critican, dijo, son “personas malas, horribles y crueles”.

Recordemos que en 2017, Fox causó revuelo al publicar una fotografía en Instagram en la que aparecía su hijo vistiendo un vestido de la producción Frozen. El hecho, incluso, generó un enfrentamiento entre sus seguidores.

En 2019, en el programa The Talk, dijo que para evitar el matonaje de algunos menores lo envía a una escuela “realmente liberal, pero incluso allí, aquí en California, todavía tiene niños pequeños que dicen ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no usan rosa"”.

Relató que, tras esos episodios, comenzó a trabajar en tratar “de enseñarle a tener confianza sin importar lo que digan los demás”.

“Liberarnos de prejuicios”

Tal como había consignado BioBioChile, según comentó la psicóloga y especialista en terapia familiar sistémica María Esther Revelo a la BBC, las aprensiones ante el tema son algo social y cultural.

Pata la experta “son pautas de vida que se tejen en cada familia. Está bien que se vista de Batman o de Superman, eso está aprobado, pero que se quiera vestir de Blanca Nieves, no estaba bien”, dijo, reflexionando sobre la sociedad.

“Ahí empieza la burla”, agregó. Con esto, advirtió, “la mamá de entrada descalifica y dice que esa no es ropa para un niño sino para una niña y que se tiene que vestir como un niño”.

Para ella, entonces, se trata de “un trabajo importante que tenemos que hacer como papás y como adultos: liberarnos de prejuicios. Pero ante todo tenemos que sobreponer el amor y la capacidad contención en las situaciones que se presentan en las vidas de nuestros hijos”.