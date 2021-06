Tras un tuit “ofensivo” sobre el nombre de la hija recién nacida del príncipe Harry y Meghan Markle, una abogada británica fue suspendido de su trabajo.

La profesional identificada como Joanna Toch (51), quien se desempeña hace 25 años en derecho de familia, se encuentra a la espera de una revisión interna del bufete de abogados Family Law Cafe.

Toch escribió varios comentarios racistas tras el nacimiento Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, la segunda hija de los duques de Sussex, donde se burlaba del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros importan), la madre de Meghan, Doria Ragland, y de la animadora Oprah Winfrey, según consignó el diario Mirror.

En uno de los mensajes puso: “¿No se llamará Doria? ¿Los nombres de los negros no importan?”, haciendo referencia al movimiento nacido tras el asesinato de George Floyd.

El comentario de Toch, dio pie para que la controvertida periodista Julie Burchill, siguiera el juego. “Qué oportunidad perdida. ¡Podrían haberla llamado Georgina Floydina!”.

Disculpas

La abogada más tarde se disculpó por sus palabras. “Lamento mucho el comentario y lo que vi como una broma. He luchado durante mi vida profesional contra el racismo, que es aborrecible. No soy juez y tengo hijos de color y me disculpo”, escribió.

“FLC considera que sus comentarios son ofensivos, inaceptables y altamente contradictorios con la manera inclusiva en la que siempre hemos trabajado y seguirá trabajando con miembros de todas las comunidades en la gestión de los desafíos de las disputas matrimoniales y familiares”, declaró la firma sobre el comportamiento de su abogada.

Recordemos que los duques dieron el nombre de Lilibet a la bebé, como una forma de homenajear a la reina Isabel II, cuyo apodo familiar era precisamente ese. El segundo nombre de la niña, Diana, en tanto, fue en honor a su abuela y a la madre de Harry, Lady Di.