La actriz Ashley Tisdale compartió a través de sus redes sociales una fotografía donde celebra un año desde que decidió extraerse los implantes de seno. Con un mensaje la ex chica Disney dijo que “Me sacaron los implantes hace un año, me quedé embarazada y ahora tengo senos naturales. La vida es divertida”.

La protagonista de High School Musical retiró sus implantes en agosto del año pasado y lo comunicó a través de una fotografía en su cuenta de Instagram.

“Hola chicos, esta es probablemente la publicación más personal que he compartido. Como saben, he sido muy abierto sobre mi viaje por la salud mental y creo que esto es igualmente importante. Hace años me sometí a una cirugía de aumento de senos. Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo estaba en menos y pensé que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y por un corto período de tiemp, lo hizo. Pero poco a poco comencé a luchar con problemas de salud menores que simplemente no cuadraban: sensibilidades a los alimentos y problemas intestinales que pensé que podrían ser causados ​​por mis implantes. Entonces, el invierno pasado decidí someterme a la extracción de implantes”, comenzó diciendo.

“Este viaje ha sido de crecimiento, autodescubrimiento, autoaceptación y, lo más importante, amor propio. Esta foto de arriba fue tomada dos meses después de mi cirugía de explante y creo que se puede decir lo feliz que estoy de finalmente ser completamente yo. A lo largo de los años, me he reunido con muchos médicos holísticos y no holísticos y he aprendido la importancia de llevar una vida no tóxica. Estoy muy emocionado de compartir contigo lo que he aprendido hasta ahora, y me encantaría que hicieras este viaje conmigo siguiendo a @frenshe, donde adoptamos un enfoque honesto de nuestro bienestar y hablamos abiertamente sobre la salud. belleza y todo lo demás. No puedo decir que sea el más orgulloso de las decisiones que tomé en el pasado, pero no me arrepiento porque me trajo aquí hoy”, concluyó la actriz.

Tisdale, que hace años decidió mantener un vida lo más saludable posible, fue mamá en abril de este año a una pequeña a la que llamó Júpiter, y que ya tiene dos meses, y suele compartir su día a día en redes sociales, mostrando la vida que lleva con el músico Christopher French.

Otros casos similares

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, reportó en 2019 cientos de informes de mujeres que estaban presentando síntomas negativos y enfermedades luego de ponerse implantes mamarios.

Algunas de las afectadas informaron que habían desarrollado una forma rara de cáncer llamada linfoma anaplásico de células grandes (o también llamado cáncer linfático) asociado a este tipo de implantes. Esto se ha vuelto común durante los últimos años, por lo que decidieron llamarle la “enfermedad de los implantes mamarios”, la cual ha causado pérdida de cabello, fatiga, náuseas y dolor crónico.

“No se ha establecido bien el riesgo individual que corre cada paciente de desarrollar estos síntomas. Pero los investigadores están estudiando estos síntomas para comprender mejor sus orígenes”, dijeron desde la FDA.

El sitio Infosalus por su parte, informó que “las enfermedades autoinmunes (como el síndrome de Sjögren, la fatiga crónica y la artritis reumatoide) también se han investigado en relación con los implantes mamarios, síntomas que se han denominado síndrome de ASIA o enfermedad de implantes mamarios”.

Si bien los estudios que se han hecho hasta la fecha no son del todo concluyentes, las autoridades sanitarias sí son conscientes de lo que los implantes de senos están generando, debido a la alta presencia de casos reportados a nivel mundial.