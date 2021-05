Kim Kardashian se encuentra en medio de la polémica, luego que un grupo de trabajadores de mantenimiento y limpieza de su mansión en Hidden Hills, presentaran una demanda en su contra acusando el no pago del sueldo acordado, además de otros incumplimientos, como sus respectivos descansos para comer. La empresaria, en tanto, respondió la queja asegurando que ella no era la responsable.

Según los documentos legales publicados por TMZ, la denuncia fue interpuesta por siete trabajadores que afirmaron haber sido contratados por tiempo completo, pero que finalmente fueron compensados como “contratistas independientes”, quedándose sin los beneficios de un trabajador regular.

Los denunciantes también afirmaron que no recibieron recibos de pago, que no disponían de pausar para comer, que no existía un sistema para registrar sus horas de trabajo, que no se les remuneró sus horas extras y que tampoco recibieron reembolso por sus gastos.

Además de esto, un exempleado aseguró que fue despedido luego de exigir sus derechos y los de su hijo de 16 años, quien a su vez “trabajaba más de las horas máximas permitidas para un menor de edad según la ley laboral de California”, consignó TMZ.

Kim responde

Un representante de la empresaria explicó a TMZ que ella “contrató a un proveedor externo para los servicios de mantenimiento y limpieza, y no está al tanto del acuerdo hecho entre el proveedor y los trabajadores”.

Asimismo, añadió que ella “no es responsable de cómo el proveedor administra su negocio y de los acuerdos que ha hecho directamente con su personal”.

“Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató pueda resolverse pronto de manera amistosa”, sentenció el vocero.