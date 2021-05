Es importante, antes que todo, ubicar al actor Ashton Kutcher en la escena artística actual.

Sus últimos trabajos en la pantalla chica, son Two and a half men y The Ranch. La serie de Netflix le significó el pago de 800 mil dólares por 80 capítulos transmitidos.

Dicho lo anterior, la faceta del actor dio un giro estratégico. Uno dedicado a los negocios, que no todos tienen la capacidad de emprender. Claramente si eres Ashton Kutcher, tienes como base una fortuna de más de 200 millones de dólares, según la revista Celebrity Network.

Ashton, Mila y los consejos no seguidos

Stephen Colbert entrevistó recientemente a la actriz ucraniana estadounidense, Mila Kunis, famosa por películas como El cisne negro, Eli, Amigos con beneficio y la serie que prácticamente la catapultó al estrellato, That´ 70s show.

Kunis se confesó con el conductor en The Late Show, en cuanto a su rol para aconsejar a Kutcher en los negocios, ya que le dijo que no era idea que invirtiera en Uber y en las famosas bitcoins, hace casi una década.

(…) “Es que es muy inteligente por incluirme en todo y que está al tanto de todo lo que está sucediendo. Y también es muy inteligente al saber que, a veces, no debes escuchar a tu esposa”, dijo la actriz con toda honestidad.

Según Kunis, esas “ideas jóvenes”, en referencia a la aplicación de transporte de pasajeros y alimentos, o la conocida criptomoneda, “Sacaron lo mejor de él” en referencia a su esposo, con quien se casó en 2015 y tiene dos hijos en común.

Sin embargo, las discusiones sobre los intereses de invertir del actor no comenzaron al inicio de sus nupcias. Fue en 2012 que el gen de los negocios comenzó a instalarse en el inolvidable Michael Kelso (That’ 70s show).

“Al principio de nuestras citas (2012) surgieron dos cosas y él me dijo: ‘Oye existe una compañía que es como un servicio de taxis, pero tipo viaje compartido, en el que cualquiera puede hacer el servicio con su propio coche…’ Y yo solo pensaba que era la peor idea que se le podía ocurrir a alguien. Estaba casi furiosa con él. Pensaba, ¿quién se va a meter en un coche con un desconocido?”

Se trata de una idea que para nada suena descabellada, en referencia a pensar en la seguridad de las personas viajando con perfectos desconocidos. No obstante, Uber es ahora una compañía con ganancias netas, según Forbes, que ya en 2018 eran del 67%. 2.200 millones de dólares lo confirmaban.

En cuanto al consejo que la actriz brindó a su esposo en el tema de los bitcoins, Mila tenía una explicación lógica y hasta técnica del asunto: las criptomonedas no estaban regidas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC)

Pero Kutcher vio en ese vacío estatal, una oportunidad. De hecho dijo que si la FDIC no estaba metida, eso lo convertía en una idea aún mejor. “Me parece una idea horrible”, le advirtió Kunis.

Asthon Kutcher, en cambio, le informó: “Genial, pues estamos invirtiendo en eso”, dejando a Mila enterada del asunto. “Esto pasa todo el tiempo”, aceptó la actriz ante la audiencia.

Si bien lo anterior fue más un “Pedir perdón, que pedir permiso”, Kunis parece aliviada de que Kutcher decidiera lo mejor para todos en su faceta como inversor.

Ashton Kutcher: de Hollywood a Silicon Valley

El acto de honestidad de Mila Kunis, al revelar lo exitoso que ha resultado el actor, al no seguir consejos, parece representar un alivio para ella, al ver lo lejos que ha llegado su esposo en esta materia.

Ashton Kutcher tiene todo cuadrado. Se auxilia de una empresa de capital de riesgo que le ha permitido invertir no sólo en Uber y en bitcoins. Ha puesto a jugar su dinero también en Airbnb, Spotify, Shazam, Soundcloud, Neighborly, Zenreach, ResearchGate, Kopari Beauty y Lemonade.

Ashton se ha dado el lujo de posar con millonarios e inversores de los más conocidos en ese mundo.

El País, de España, reflotó una fotografía de 2018 en Texas, en la que el actor aparece junto a su socio Guy Oseary, el emprendedor tecnológico Marc Benioff, el fundador de Tesla, Elon Musk, y el director Spike Lee.

Con Guy Oseary, Kutcher cofundó Sound Ventures. Se trataba de un fondo de capital riesgo con 100 millones de dólares. La idea se concretó en 2015.

En dicho fondo, Kutcher no manejaba solo su dinero. También entró en juego el capital de otros inversores. Se trataba de una decisión que consolidaba su trayecto en esta zona que muchos no transitan, porque el dinero no da necesariamente las habilidades para reproducirlo con ojo de inversionista.

Para 2018, Sound Ventures había realizado más de 50 inversiones. Entre estas, empresas de financiamiento de bonos municipales y otra empresa dedicada a la tecnología financiera para gobiernos locales: OpenGov.

Según el referido medio europeo, el giro de timón de Kutcher, de Hollywood a Silicon Valle, le ha significado otras ganancias de 500.000 dólares en Uber, 2,5 millones en Airbnb, 3 millones en Spotify, 300.000 en Warby Parker y 1,5 millones en Houzz, entre muchos otros negocios de inversión.

Nada mal para un actor que comenzó, literalmente, desde cero, ya que desde los 13 años ahorró su propio dinero tras salir del colegio. 14 mil dólares (casi 10 millones de pesos chilenos).

Años más tarde fue fichado para ser modelo, pero la pasarela no era lo suyo. Los negocios le esperaban más allá de su trabajo en Hollywood.