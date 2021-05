Fue en el año 2004 cuando Ben Affleck y Jennifer Lopez anunciaron su separación, lo que incluyó el quiebre del compromiso de ambos.

No obstante, tras 17 años separados y cada uno con sus propias vidas e hijos, el actor y la cantante tuvieron un romántico encuentro, en el cual estuvieron una semana en un exclusivo club del estado de Montana, Estados Unidos.

Según constató el medio Daily Mail, “Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”.

La noticia llega aproximadamente un mes después de que Jennifer y el ex beisbolista Álex Rodríguez confirmaron su separación después de cuatro años de relación y un anillo de compromiso entre medio.

Esto, además, se suma a la separación de Affleck con la actriz Ana de Armas hace unos meses, por lo que ambos estarían disfrutando de su soltería juntos.

“Han estado en contacto aquí y allá a lo largo de los años. Ben se acercó a ella para ver cómo estaba y cenaron juntos un par de veces durante este último mes. Es natural entre ellos y la química es irreal. Continuaron donde lo dejaron la última vez y están disfrutando de la compañía del otro”, le dijo una fuente cercana a la cantante al medio Daily Mail.

