Pedro Pascal se unió este martes a las celebraciones por el Día de Star Wars.

A través de las redes sociales, el reconocido actor chileno compartió una fotografía desde el set de la serie The Mandalorian.

En la selfie podemos ver al intérprete utilizando el característico casco de “Mando”.

En Instagram, el protagonista de la serie de Disney Plus agregó un sticker disponible en la plataforma con la frase “May the 4th be with you”.

Pascal ha interpretado al Mandaloriano desde el debut de la producción, en 2019. Con dos temporadas disponible, una tercera fue confirmada recientemente, la cual será lanzada a fines de este 2021.

Cabe señalar que el día de Star Wars se celebra desde 2011 para homenajear a la popular franquicia creada por George Lucas.

Esta “festividad” fue instaurada por los fanáticos de la saga, siendo ampliamente difundida posteriormente a través de las redes sociales.

“May the 4th be with you” es un juego de palabras con el que se adaptó una conocida frase de las películas para hacer que cada 4 de mayo (May 4th, en inglés) se recordara a la saga.

En concreto, may the force be with you (que la fuerza te acompañe) cambia a may the fourth be with you.