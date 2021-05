Este martes se celebra el Día de Star Wars, conocido como “May the 4th Be With You”, que en inglés es un juego de palabras que se puede traducir como “que la Fuerza te acompañe”.

Para conmemorar la fecha, la plataforma de streaming Disney+ lanzó una nueva serie animada de Star Wars producida por Lucasfilm: The Bad Batch.

Ésta sigue a la Fuerza Clon 99, un equipo de 5 clones también conocido como “El Lote Malo” que, debido a defectos genéticos, tienen habilidades mejoradas en cuando a inteligencia y/o capacidad física.

SPOILERS A PARTIR DE ESTE PUNTO

Una sorpresa llegó para los fans que vieron el primer episodio, que se extiende por poco más de una hora, ya que comienza con un cameo inesperado y muy relevante para el universo Star Wars.

Al inicio, se puede ver una batalla contra droides que lidera la maestra jedi/general Depa Billaba junto a clones, quienes están esperando la llegada de refuerzos.

Los refuerzos llegan en la forma de la Fuerza Clon 99 junto al padawan de Billaba, Caleb Dume… Ese es el nombre real de un conocido personaje en el universo Star Wars: el jedi Kanan Jarrus.

Kanan es el protagonista de la serie animada Star Wars Rebels, donde entrena al padawan y futuro jedi Ezra Bridger.

Caleb ya había aparecido junto a su maestra en animación, teniendo un cameo en la última temporada de The Clone Wars.

En The Bad Batch, vemos cómo el líder de la Fuerza Clon 99, Hunter, deja ir a Caleb cuando se implementa la Orden 66, permitiendo que sobreviviera a la matanza de jedis por parte del Imperio. La maestra Depa Billaba muere en el lugar, atacada por sus propios clones.

Este momento ya había sido visto en los cómics de Star Wars, pero originalmente no intervenía el Lote Malo. La historia fue levemente modificada para la serie.

De ahora en adelante, The Bad Batch estrenará un nuevo episodio semanalmente cada viernes.