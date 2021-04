La bailarina y modelo Maura Rivera de 36 años, reveló a través de sus redes sociales que sufre arritmias. La chilena, ahora se encuentra con un equipo médico para tratar y descubrir por qué padece esto.

Maura, a través de su cuenta de Instagram, subió diversas historias contando su experiencia y preguntando si alguien había usado alguna vez el Test de Holter, un dispositivo para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas. El médico puede imprimir un electrocardiograma con la información del dispositivo de grabación para analizar tu ritmo cardíaco durante el período en el que usaste el monitor.

La ex chica Rojo, explicó que debió usar el dispositivo por 24 horas, para que luego se lo retiraran en un recinto de salud, por lo que la bailarina señaló que “mucha gente me escribió que lo conoce, que lo ha usado. Vamos a ver qué me dicen”.

“Hola a todos. Les cuento que estoy bien, que estoy sana. Hay veces que hay que escuchar al cuerpo. Estoy con exámenes, pero al parecer está todo bien. Hay que ir descartando, pero nada grave. Agradezco su cariño de siempre y hay que escuchar al cuerpo, siempre”, dijo Maura a través de un video posteado en Instagram.

¿Qué son las arritmias?

El corazón está formado por cuatro cavidades: dos cavidades superiores (aurículas) y dos cavidades inferiores (ventrículos). El ritmo cardíaco normalmente se controla con un marcapasos natural (nódulo sinusal) ubicado en la aurícula derecha.

El nódulo sinusal produce impulsos eléctricos que normalmente inician cada latido del corazón. Estos impulsos hacen que los músculos de las aurículas se contraigan y bombeen sangre a los ventrículos, según explica el sitio de la Clínica Mayo.

Los impulsos eléctricos entonces llegan a un grupo de células llamado nodo aurículoventricular (AV). El nodo aurículoventricular ralentiza la señal eléctrica antes de enviarla a los ventrículos.

Este ligero retraso permite que los ventrículos se llenen de sangre. Cuando los impulsos eléctricos llegan a los músculos de los ventrículos, estos se contraen, lo que hace que bombeen sangre a los pulmones o al resto del cuerpo.

En un corazón sano, este proceso generalmente se lleva a cabo sin problemas, lo que resulta en una frecuencia cardíaca en reposo normal de 60 a 100 latidos por minuto.

Los médicos clasifican las arritmias no solo por su origen (aurículas o ventrículos), sino también por la velocidad de la frecuencia cardíaca que causan, y las dividen en dos: taquicardia y bradicardia.

Las taquicardias se refieren a un latido cardíaco rápido en una frecuencia en reposo mayor a 100 latidos por minuto, mientras que la bradicardia, es un latido cardíaco lento en una frecuencia en reposo de menos de 60 latidos por minuto.

Por lo tanto, las arritmias significan latidos anormales ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos.

Sin embargo, no todas las taquicardias o bradicardias significan que tengas una enfermedad cardíaca. Por ejemplo, durante el ejercicio, es normal tener un latido cardíaco rápido a medida que el corazón se acelera para proporcionar sangre más rica en oxígeno a los tejidos. Durante el sueño o en momentos de relajación profunda, no es inusual que el latido del corazón sea más lento.

Las arritmias también se pueden deber a desequilibrios químicos en la sangre, infecciones, enfermedades que irritan el corazón, medicamentos (de venta con y sin receta médica, y algunas plantas medicinales), lesiones en el corazón provocadas por traumatismos u operaciones de corazón, uso de drogas ilegales, alcohol o tabaco, la cafeína, y el estrés, afectando mayormente a personas jóvenes, según indica el sitio Infosalus.

Actualmente las arritmias cardiacas pueden curarse con un diagnóstico precoz y con un tratamiento adecuado en unidades especializadas, pudiendo desaparecer por completo o mejorando sustancialmente la calidad de vida de los afectados.