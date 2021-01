Dicen que en todas partes hay un chileno y Hollywood lo sabe, ya que son muchos los compatriotas que destacan, tanto el cine, la televisión o la música.

Algunos, orgullosos de sus raíces, recuerdan su infancia o los momentos en los que han vuelto a nuestro país, para disfrutar de nuestra rica gastronomía y maravillosos paisajes.

Sin embargo, también hay quienes tienen un vínculo sanguíneo con Chile, aunque en la realidad, poco conocen de nuestro país o sencillamente, desapareció de sus vidas al haber salido muy tempranamente de nuestras tierras.

Conoce a los que como Leonor Varela y Cristián de la Fuente, llevan el nombre de nuestro país donde vayan.

Pedro Pascal

José Pedro Balmaceda Pascal, es el actor “más popular del mundo” según IMDB y también, es chileno. Su popularidad gracias a su trabajo en Games Of Thrones, Narcos y The Mandalorian, entre otros éxitos, lo ha llevado a encabezar las listas de chilenos famosos en el extranjero.

Aunque se fue del país cuando sólo tenía 9 meses y nunca volvió a vivir en Chile, se reconoce como chileno y mantiene un fuerte vínculo viajando constantemente para visitar a su familia.

“Tengo 34 primos hermanos, tengo 5 tías por un lado, 3 por el otro. Todos están en Santiago. Muchos vinieron a San Antonio en California, donde estábamos viviendo, pero a los 20 años cuando estaba viviendo en Nueva York mi familia volvió a Chile para siempre. Y mis dos hermanos que nacieron en Estados Unidos, se fueron con ellos obviamente porque eran chicos y fueron criados en Chile”, contó el artista hace unos años a BioBioChile y señaló que en ese momento él y una hermana decidieron quedarse en el país norteamericano.

“Así que técnicamente nunca viví en Chile, pero he ido toda mi vida”, enfatizó. “Voy mucho, aunque es muy lejos”.

“Mi familia me ata demasiado a Chile. Mi hermana y yo crecimos separados de la familia, de cierto modo, así que cuando estoy es una mafia”, comentó en la oportunidad.

En 2019 se le pudo ver recorriendo el sur, específicamente en Torres del Paine, lugar en el que compartió con su familia, entre los que se encuentra el actor Lucas Balmaceda, conocido por su participación en series como La Jauría o Los 80.

Pascal no duda en reconocer su nacionalidad y lo manifiesta constantemente en sus redes sociales, apariciones públicas o entrevistas que da, como por ejemplo cuando estuvo con Jimmy Kimmel y contó la historia de sus padres, quienes fueron refugiados políticos en Estados Unidos, tras salir de Chile a Dinamarca y luego norteamérica, en medio de la dictadura de Augusto Pinochet.

En la entrevista se puede apreciar su “acento chileno” al señalar su nombre y hablar con Guillermo Rodriguez, el comediante que acompaña a Kimmel en el popular programa de la televisión estadounidense.

Jorge López

Otro chileno que constantemente aparece en estas listas es Jorge López, el actor que logró la fama mundial con su rol de Valerio Montesinos, el chico rebelde y adicto de Elite, la popular serie de Netflix.

Aunque tuvo algunos personajes en Chile, en el extranjero logró el reconocimiento como profesional de las artes gracias a su participación en la producción argentina de Disney Channel “Soy Luna”.

El joven, oriundo de Llay Llay, realizó hizo una gira de 4 meses por Europa con el elenco de la serie argentina,, recorriendo 8 países, 42 ciudades mientras realizó un casting para ser el protagonista de Wake Up, una serie española.

El actor que estudió en la escuela de Fernando González y en la Universidad UNIACC, logró ingresar al elenco de Elite, cuando esta ya era un éxito mundial, por lo que tuvo el desafío de llegar a un proyecto internacional, destacó a El País. “Tuve que sacarme inseguridades sobre la serie en sí y sobre las expectativas que puede tener la gente con alguien nuevo. Mis compañeros me dieron una gran bienvenida”, indicó.

Siempre orgulloso de Chile, respecto de su fama, declaró a CNN Chile “soy de la filosofía de que todo lo bueno que llega, hay que repartirlo y que se multiplique para todos. Si esto sirve para abrir camino a que nuevas caras y nuevos talentos puedan aprovechar las oportunidades y tomar todo lo que venga, adelante que ocurra. Que no hay formato, no hay apellido, no hay clase, no hay nada”.

El actor, que no será parte de la cuarta temporada del éxito español, firmó para ser rostro de Pull&Bear, la marca de moda que también tiene en sus filas a la it girl Anaïs Gallaguer, destacó EFE.

Tom Araya

Tomás Enrique Araya Díaz, el bajista y vocalista de Slayer, nació en suelo chileno, específicamente en Viña del Mar, aunque salió del país cuando tenía sólo 5 años para emigrar a Estados Unidos con su familia.

Pese a la lejanía y su fama mundial, Tom Araya mantiene un fuerte vínculo a nuestro país gracias a su relación con su familia, tal como declaró al programa argentino “Apaga la Tele”.

En la ocasión el bajista consignó “mi máxima conexión con la cultura sudamericana es mi madre, es nuestra lengua, cuando hablo con ella lo hago en español” añadiendo “creo que los chilenos son muy orgullosos y siempre están cantando el himno y llevando su bandera y eso es parte de mi”.

Araya fue protagonista de un homenaje que le extendió la Cámara de Diputados en octubre de 2019, cuando viajó a Chile para ser parte del festival Santiago Gets Louder junto a Kreator, Anthrax y Pentagram.

El también fanático de Everton, recibió de manos de la diputada Camila Flores una placa mientras sonaba de fondo el tema South of Heaven, siendo aplaudido y ovacionado por los presentes.

Coté de Pablo

La chilena, que nació en 1979 y es hija María Olga Fernández, la conductora que animó el Festival de Viña desde 1980 a 1982, partió a Estados Unidos cuando tenía 10 años.

Comenzó su carrera en Univisión realizando un programa de televisión llamado “Control” en el que compartía escenario con el destacado cantante y actor mexicano Carlos Ponce, sin embargo, la fama llegó cuando interpretó a la agente del Mossad Ziva David en la popular serie americana NCIS.

La actriz estuvo durante 8 temporadas en la serie de CBS hasta que en 2013 renunció, aunque volvió para una aparición en la temporada 16 emitida en 2019.

Orgullosa chilena, en entrevista con David Letterman, la actriz comentó lo bello que es nuestro país, señalando que todo el tiempo viaja a Chile tomando largos vuelos desde Los Ángeles o Nueva York.

También participó del rodaje de “Los 33”, la película que recrea el rescate de los mineros que quedaron atrapados en la mina San José. Al respecto destacó: “Para mi fue, como chilena, un orgullo volver a mi país, no sólo como actriz, que no lo podía creer, era mi primera película hollywoodense y aquí estaba, en Chile, grabando la película”.

Claudio Miranda

Antes de que Pato Escala se emocionara destacando que el Oscar de “Historia de un Oso” era el primero que obtenía nuestro país, otro chileno ya había pisado el prestigioso escenario para recibir la estatuilla más importante de la cinematografía. Claudio Miranda, el director de fotografía, se alzó con el premio por su trabajo en “Life of Pi” en la entrega que se realizó en 2013.

Cuando tenía sólo 1 año se fue de Valparaíso junto a su familia para vivir en Europa y Estados Unidos y llegó a Hollywood, trabajando con el prestigioso director David Fincher como técnico en iluminación para Seven, The Game y El club de la Pelea, hasta que pasó a ser asistente de fotografía en Zodiac.

Aunque no entiende nada del español, aún mantiene una conexión con el país donde su padre celebró su triunfo, contando a los periodistas que estaban en la ceremonia. “Mi papá estuvo bailando. Me está enviando buenas energías (desde Chile), y por lo visto ha funcionado”, añadiendo “pero es fantástico ser un poco de Chile también. Me alegro de que mi padre esté allá en el sur y esté celebrando, me alegró el premio por él”.

Miranda nunca ha trabajado en Chile, sin embargo, volvió a nuestro país en 2019, después de 15 años, gracias a la Asociación Chilena de Cinematografía para dar algunos cursos y devolver algo al lugar donde nació, declaró a Film Commissión Chile.

Daniella Monet

Pese a que nació en California, la actriz es de ascendencia chilena, ya que su familia paterna es de nuestro país.

La joven, que se hizo famosa al ser una de las actrices de Victorious, donde compartió elenco con Victoria Justice y Ariana Grande, aseguró que cuando era pequeña hablaba español con su padre, aunque no maneja mucho el idioma.

Si bien la californiana no es cercana a nuestro país, si ha mantenido el nexo enviando varios tweets para solidarizar con las víctimas de las diversas tragedias que ha vivido nuestro país durante los últimos años, como por ejemplo el terremoto de 2010, momento en el que destacó que su familia era de Chile.

@bbPoison my family is from

Chile too 🙂 — Daniella Monet (@DaniellaMonet) February 27, 2010

Alejandro Amenábar

Sólo un año y medio tenía el director de cine cuando junto a su familia emigró a España, el país natal de su madre, en medio del golpe de estado que se vivió en 1973.

Amenábar se crió en España y a menudo ha tenido que contestar preguntas sobre su nacionalidad, en las que siempre reitera que se siente más español que chileno, considerando que su madre es española y se crió en el país mediterráneo.

Pese a esto, en 2019, mientras estaba en la rueda de prensa de Espiga de Honor de la 64ª Seminci, confesó que durante años quiso filmar una película que reflejara el golpe militar en Chile, considerando la historia de su madre, quien había arrancado de dos dictaduras, la española y la chilena, consignó La Vanguardia.

La declaración la entregó mientras en Chile se vivía el estallido social, del que confesó no conocer en detalle.

Pese a su lejanía del país, el director ganador de un Oscar, no dudó en enviar a sus compatriotas un cariñoso saludo a Chile cuando se realizó el programa “Chile ayuda a Chile” que buscaba reunir fondos para apoyar a las víctimas del terremoto que afectó a nuestro país hace 10 años.

Karla Souza

En la calle Fariña, de Recoleta, se ubicaba la casa del padre de Karla Souza, la actriz mexicana protagonista de la serie de Amazon Primer Video “El Presidente” y el éxito hollywoodense “How to Get Away with Murder” que encabeza la ganadora del Oscar, Viola Davis.

La actriz es mitad chilena y recién a sus 34 años visitó nuestro país en medio de la grabación de la serie que relata el escándalo de la corrupción del fútbol latinoamericano. En la ocasión se reunió con su familia chilena y junto a su sobrina Giulianna visitó la calle donde vivió su papá, un zapatero que emigró a México.

Souza estuvo durante 3 meses en el país y aprovechó para visitar emblemáticos lugares como Valparaíso, Viña del Mar, Puerto Varas, Saltos del Petrohué o Frutillar, donde no dudó en pedir un papel para la próxima producción que se realice en el Teatro del Lago.

En entrevista con Flanlate la mexicana confesó “cada fin de semana iba a La Vega. Mi papá hablaba como lo hacen en Chile, entonces me sentí en casa. Casi lloro la primera vez que alguien dijo “hue..”, al igual que terminar (las oraciones) con ‘PO’, jajá. Yo pensé que era algo de mi papá”.