El actor David Henrie (31), conocido por haber interpretado a Justin en la recordada serie de Disney Los Hechiceros de Waverly Place, fue padre por segunda vez junto a su esposa Maria Cahill. El bebé llegó la noche de Navidad.

Según publicó la revista estadounidense People, el recién nacido fue llamado James Thomas Augustine Emanuel y nació a las 21:33 horas local, sin ningún problema informado públicamente.

El pequeño se une a su hermana Pia Philomena Francesca, quien nació en marzo de 2019 luego que Maria presentara al menos cuatro abortos espontáneos.

La pareja contrajo matrimonio en abril de 2017, en una celebración en la que participaron cerca de 170 personas cercanas.

“¡Bebé de Navidad! ¡Qué noche!“, escribió Henrie junto a tres fotografías en Instagram, las que dan cuenta del parto de su esposa y muestran el rostro del recién nacido.

“Mi esposa es un superhéroe y pudo lograr su objetivo de tener un parto sin medicamentos. ¡Estoy muy orgulloso de ella!”, añadió.

El actor, en la publicación que alcanza casi 800 mil ‘me gusta’, también se refirió a los problemas que ha sufrido Cahill. “Además de compartir (ella) el escenario con nada menos que Jesús, nos bendijo de una manera especial al darnos a James en esta fecha porque fue el 25 de diciembre de 2019 (fue) cuando tuvimos nuestro cuarto aborto espontáneo”, sostuvo.

Henrie aprovechó de desear una “Feliz Navidad” a sus seguidores y afirmó que, mientras su esposa pujaba, “empezó a nevar” en la zona.

En otro reciente escrito, el también productor informó que su esposa y el pequeño ya estaban fuera del recinto asistencial y que no podía “esperar para abordar el 2021 con nuestra pequeña familia en crecimiento”.

En 2019, cuando anunció el nacimiento de su primera hija, el intérprete de Justin y compañero de trabajo de Selena Gómez en la producción de Disney se sinceró sobre sus anteriores intentos fallidos de tener un hijo.

“María y yo sufrimos tres abortos involuntarios antes de poder finalmente llevar a Pia a término. Si bien fue increíblemente difícil recuperarse de un aborto espontáneo tras otro, sabíamos que si alguna vez íbamos a poder sostener a un bebé en nuestros brazos, ¡no debíamos permitir que la tragedia afectara nuestro matrimonio, sino que nos acercara más!”, escribió.

Tras eso, hizo alusión al papa Francisco de la Iglesia Católica -de la que forma parte-, debido a que afirmó que le pidió ayuda al Sumo Pontífice para lograr formar una familia. Esa, además, es la razón por la que su hija llega el nombre Francesca.

“Tomó nuestras manos, las mantuvo juntas, dijo una bendición especial, luego miró hacia arriba y me dijo que no me preocupara por la llegada de un bebé, eso fue hace exactamente nueve meses”, confesó.