Un reportaje del DF reveló este viernes que el 3 de febrero de 2022 se presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia anónima en contra de Marina del Sol, Dreams y Enjoy.

Se trató de un hecho específico que desató una investigación por presunta colusión.

Lo anterior derivó en que tres brigadas de la PDI tocaron la puerta del presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, el presidente de Enjoy, Henry Comber y el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm.

A lo anterior se sumó además el ahora exgerente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), Rodrigo Guíñez.

Todo lo anterior para incautar teléfonos, computadores, dispositivos electrónicos y cualquier elemento que sirva para demostrar una presunta coordinación en las licitaciones de casinos.

Tras salir a la luz pública la medida intrusiva, no se conocieron más antecedentes sobre el tema, hasta que salió a luz un conflicto entre los accionistas de Marina del Sol.

En específico se trató de un desacuerdo entre el grupo canadiense Clairvest y las sociedades del empresario Imschenetzky.

Esto generó la salida del gerente Francisco Muñoz, quien en una demanda laboral -en la que pide $4.750 millones de indemnización- adjuntó un documento interno y confidencial.

Allí se concluyó que “existe evidencia categórica acerca de comunicaciones intensas entre NIE (Imschenetzky), HCS (Comber) y JWG (Wilhelm) antes de las Licitaciones Sospechosas, incluida una reunión donde se intercambió información”.

🗞️ #EnPortada 🔑 #DFFull | ✒️ Informe interno de Marina del Sol revela que habría existido coordinación entre actores de la industria en la licitación de casinos https://t.co/CRahCrOsxC pic.twitter.com/MFokgVSnFn — Diario Financiero (@DFinanciero) March 31, 2023

Licitaciones sospechosas del informe de Marina del Sol

En octubre de 2022, Velozo inició una investigación interna para evaluar la situación de la compañía.

Se revisó interacciones de WhatsApp, llamadas telefónicas e hizo entrevistas personales a todo el equipo de Marina del Sol.

Según se detalló, se puso especial foco a los contactos que hacía Imschenetzky con la industria entre 2020 y 2021.

De acuerdo al documento de 68 páginas, la investigación se centró en las licitaciones que se desarrolló en octubre de 2021 en que participaron cinco competidores.

Se trata de Dreams, Enjoy, Marina del Sol, Grupo Empresas Cardoen y el grupo español Egasa.

Las alertas se encendieron luego de ver los resultados del concurso, pues si en la subasta de 2018 las ofertas de la industria rondaban las 800 mil UF, la última fue de 18 mil UF.

Según el texto, en junio de 2021, los tres ejecutivos crearon un grupo de WhatsApp llamado “Coord. Temas Industria”.

Velozo detectó la concertación de dos reuniones presenciales sostenidas entre Imschenetzky, Comber y Wilhelm, realizadas en las oficinas de Dreams y Humanitas.

Esta última instalación es la sede de la consultora encargada de la búsqueda del próximo presidente de la ACCJ.

Luego de la reunión, Imschenetzky le envió un mensaje de voz a Juan Ignacio Ugarte, el representante legal de Marina del Sol.

En el informe sale textual el diálogo: “Ehhh…conversación con los otros dos muñecos: uno ratificó que por las condiciones de la empresa ellos solo iban a proteger lo de ellos. Y… con el otro estuvimos hablando ahí, pa allá, pa acá… y le dije: ‘mira wn, yo tengo un par de hueas, pero no quiero hacerlo, porque de verdad, hay un proyecto que le tengo pánico’. Entonces el hueón me preguntó si tenía que ver con competirle a él y yo lo mire y le dije: ‘adivina po hueón’ y me dijo: ‘nonono Nico, si tenemos que ordenar esta cuestión’”.Y Ugarte respondió: “es lo lógico. Sino todos pierden”.

Conclusión

El equipo legal concluyó que la evidencia incautada a Imschenetzky por parte de la Fiscalía da cuenta de que Marina de Sol “ejecutó conductas facilitadoras de la colusión y constitutivas de un acuerdo o práctica concertada de respeto con relación a las licitaciones”.

Además, sostiene que “la investigación interna no proporcionó una explicación alternativa a la información estrictamente confidencial conducta colusoria que se desprende de la evidencia incautada a NIE”.

“Presumiblemente, está siendo investigada por la Fiscalía. Muy por el contrario, dicha investigación no hace sino corroborar que MDS participó en un cartel duro respecto del cual el DL 211 establece las máximas sanciones”, continúan.

Finalmente se indicó que “conforme a todo lo expuesto, ausente una explicación de Marina del Sol y confirmada la participación de la compañía en un acuerdo anticompetitivo. Se recomienda colaborar con la justicia y confesar el cartel”.