El pago que realizó Latam a una empresa de los hijos del presidente Sebastián Piñera vuelve a causar molestia entre inversionistas y la ciudadanía. ¿Por qué? La transacción se visó semanas antes de acogerse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, la rebaja de los sueldos de los trabajadores y la masiva repartición de bonos entre algunos accionistas. Uno de los minoritarios afectados, Jorge Said Yarur, concedió una entrevista la noche del miércoles y las decisiones de Latam justo cuando la covid-19 llegaba a nuestras vidas vuelve a azotar con fuerza la imagen de la aerolínea y de la familia presidencial.

Una conocida polémica vuelve a remecer las intranquilas aguas por las que navega la aerolínea Latam, actualmente acogida al capítulo de quiebras en Estados Unidos tras malas decisiones administrativas y el duro impacto de la pandemia.

Si bien se busca salir de este paso con un acuerdo, muchos ven que la solución sería una ayuda para los accionistas mayoritarios, dañando seriamente a los minoritarios.

En esta oportunidad, el pago de una deuda de US$40 millones a los cuatro hijos del presidente Sebastián Piñera vuelve a sacar chispas entre quienes tienen dinero invertido en la compañía, y también en la ciudadanía.

¿Qué pasó? El detalle de esa transacción se conoció públicamente en junio de 2020.

El Mostrador reveló que Costa Verde Aeronáutica S.A., firma con la cual los Cueto controlan Latam, pagó a principios de marzo de 2020 una deuda con Inversiones Odisea Limitada, empresa de los Piñera Morel.

El préstamo se había originado en 2016 y se canceló justo antes que la pandemia cambiara radicalmente la vida del país, semanas antes que Latam se acogiera a esta medida de protección para poder reorganizar sus finanzas.

Lo anterior también ocurrió casi en simultáneo con las rebajas de sueldo a trabajadores y la repartición de bonos entre accionistas.

Accionista minoritario de Latam Jorge Said Yarur critica pago a los Piñera Morel

La noche del miércoles, el inversionista Jorge Said Yarur, accionista minoritario de Latam, fue invitado al programa de La Red Mentiras Verdaderas.

Con sus dichos captó la atención de las redes sociales y en la instancia deslizó duras críticas contra los hijos del Presidente.

Consultado por la decisión de Latam de zanjar la deuda completa con ellos, aunque tenían varios acreedores, el empresario afirmó: “Si yo hubiera sido Presidente y mis hijos hacen algo así me enojaría fuertemente con ellos, porque eso no corresponde. Es una falta de ética. Eso no se debe hacer”.

Consultado sobre si la situación le sorprendió, el hombre dijo que no.

“No es correcto porque cosas como estas, puntuales, o ciertos ministros que dijeron ‘levántese más temprano para ahorrar en el Metro’ o ‘compre flores’ (…) provocaron el estallido social”, lanzó.

A su juicio, “si esto sigue así puede haber otro”.

BancoEstado

En la entrevista, Said Yarur recordó que una serie de instituciones tenían dinero invertido en Latam.

Entre ellas las AFP y BancoEstado también se expondría a perder gran parte de los dineros que Latam tenía que devolverle.

Leyendo documentos asociados a la causa, el inversionista aseguró que el banco estatal solo podría recuperar el 19% de alrededor de US$500 millones.

Es decir, eso se traduce en US$405 millones sobre los cuales no podrían poner sus manos.

“Si BancoEstado no logra cobrar va a tener una pérdida enorme”, recalcó.

“Y no solo eso, las AFP tenían invertido no en bonos, sino acciones, pero las fueron vendiendo hacia abajo y cuando vendes hacia abajo es una pérdida camuflada”, espetó.

Said versus Latam, en tribunales

En la instancia, Said Yarur también relató las complicaciones financieras que su participación en Latam le ha traído a su billetera.

En conversación con Eduardo Fuentes, el accionista acusó haber perdido $14 mil millones en 2016 debido a maniobras de la misma Latam.

Debido a eso, dijo, que el precio de la acción cayó fuertemente y nunca entendió porque en Chile se llamaba a comprar papeles cuando en el extranjero se invitaba a venderlos.

Finalmente, a los años, dijo comprender parte del entuerto con la noticia que Latam había sido condenada por colusión, prácticas que no habrían sido conocidas para varios inversionistas.

Con todo, en diciembre de 2016 ingresó una demanda contra Latam y parte de la familia Cueto ante el 22 Juzgado Civil.

Eso hoy en día está en la Corte Suprema, tras derrotas en primera instancia y al recurrir de apelación.