Ya son más de 300 repartidores en PedidosYa los que pueden aumentar su seguridad durante la prestación de servicios de delivery, debido a la comunicación y acceso expedito con Carabineros, PDI, Bomberos y Seguridad Ciudadana, entre otras organizaciones, que permite la alianza con la aplicación Sosafe.

Ésta cubre la operación de los repartidores en PedidosYa desde Arica a Punta Arenas, permitiendo a los prestadores de servicios reportar un incidente o pedir ayuda en caso de emergencia, hasta 6 veces más rápido, con distintas instituciones de seguridad pública.

Leslie Terán presta servicios como repartidora utilizando la aplicación de PedidosYa desde que llegó a Chile hace tres años y comenta que el último mes se siente más segura gracias a la plataforma de emergencia Sosafe.

“Nunca he utilizado la aplicación porque gracias a Dios no la he necesitado. Sin embargo, puede ser útil para cuando voy a lugares desconocidos, junto a otras medidas como no circular hasta muy tarde. Ya sé dónde meterme y dónde no, y uno trata de que el cliente salga a las avenidas principales para entregar el producto y así evitar calles sin salida. Me ha tocado también ver robos de motos y la aplicación es útil para reportar estos incidentes”, dice.

Al respecto, el gerente comercial de Sosafe, Carlos Fernández, comenta que desde que comenzó esta alianza con la empresa de última milla, han surgido varios casos de éxito que han dado cuenta de la utilidad del sistema para protegerlos.

“En Melipilla, un repartidor sufrió el robo de su moto y luego él mismo realizó un reporte desde Sosafe, el cual permitió una pronta coordinación con Carabineros que resultó en la recuperación de la motocicleta. Además, hay decenas de reportes de terceros, que comentan algunos accidentes que han sufrido los repartidores, los cuales han permitido gestionar ayuda de manera expedita”, explica.

Por otra parte, Fernández destaca que, en situaciones de emergencia, cada segundo cuenta, y que con Sosafe han confirmado que el tiempo de atención puede ser hasta 6 veces más rápido que pedir ayuda por teléfono.

“Sosafe no solo notifica a los servicios públicos de seguridad, sino que también les avisa a vecinos cercanos que muchas veces son los primeros en llegar. De esta manera, nos conecta mejor con todos, donde colaboramos, salvamos vidas y evitamos robos gracias a nuestra participación”, asegura.

Adicionalmente, la plataforma le permite al repartidor ser un aporte para la comunidad, ya que ellos también pueden reportar eventos de riesgo o sospechosos, dificultades en la señalética, disturbios, cortes de luz, entre otros hechos que presencian durante sus trayectos en diferentes localidades del país, siendo esto un gran valor para los vecinos.

Todo lo anterior busca responder a la necesidad de los repartidores por realizar sus entregas con mayor confianza, sobre todo en momentos en que sus servicios se han vuelto esenciales para la comunidad. Además, brinda apoyo y seguridad a miles de personas que día a día interactúan y se benefician del delivery.

En tanto, el gerente general de PedidosYa Chile, Javier Aranguiz, señala que “para nosotros, la seguridad de todo el ecosistema de delivery es esencial, lo que incluye por supuesto a los repartidores que prestan servicio en nuestra aplicación. Sosafe permite brindar más tranquilidad a las miles de personas que han encontrado en esta industria un sustento para su familia, en especial en un contexto tan complejo como la pandemia por covid-19”.

