El Gobierno de Canadá ha decidido prorrogar por dos años una norma que prohíbe la adquisición de vivienda en el país a inversores extranjeros, que no podrán así comprar casas en el país al menos hasta el 1 de enero de 2027 en el marco de las medidas implementadas para hacer frente al alza de los precios inmobiliarios en el mercado canadiense.

El Gobierno federal, liderado por el primer ministro, Justin Trudeau, intervino en 2022 con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Compra de Propiedades Residenciales por No Canadienses, vetando la adquisición de inmuebles residenciales en el país por parte de extranjeros con el objetivo de garantizar la disponibilidad de inmuebles para los canadienses.

El Gobierno canadiense ha defendido que, durante años, ha estado llegando a Canadá dinero extranjero para comprar bienes raíces residenciales, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la asequibilidad de la vivienda en ciudades de todo el país, y particularmente en los principales centros urbanos.

En este sentido, ha subrayado que la propiedad extranjera de inmuebles residenciales ha alimentado la preocupación de que los ciudadanos canadienses pudieran quedar excluidos de los mercados inmobiliarios en ciudades y pueblos de todo el país.

“Las casas son para que vivan los canadienses y los extranjeros no deben utilizarlas como una clase de activo financiero. Estamos utilizando todas las herramientas posibles para hacer que la vivienda sea más asequible en todo el país, incluso ampliando la prohibición de propiedad extranjera de viviendas en Canadá”, anunciaba la viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, en su perfil de la red social X.

Homes are for Canadians to live in and should not be used as a financial asset class by foreigners. We are using all possible tools to make housing more affordable across the country—including by extending the ban on foreign ownership of housing in Canada. https://t.co/QWY0J9J1Sz

— Chrystia Freeland (@cafreeland) February 4, 2024