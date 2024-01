Chile cerró el 2023 con un récord de exportaciones no tradicionales, las cuales marcaron un nivel de envíos con retornos hasta los U$43.633 millones, justificando el 46% de las exportaciones del país.

Por el contrario, las exportaciones totales sumaron US$94.937 millones, un 3,7% menos a comparación de 2022, aunque las partes y piezas para maquinarias, medicamentos, petróleo o maquinarias para minería anotaron mayores ventas

Según detallaron desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), en 2023 la oferta exportable no tradicional creció un 1,3% respecto al año anterior, traducido en US$548 millones más, según datos del informe comercial realizado por el organismo con datos del Banco Central y Aduanas.

La exportación de servicios chilenos sigue creciendo

“Asimismo, en 2023, las exportaciones de servicios se elevaron hasta los US$2.437 millones, logrando un incremento de 51% frente a 2022 (+US$ 828 millones), marcando un récord de envíos para el sector”, detallaron mediante un comunicado.

En este sentido, los servicios de “apoyo técnico en computación e informática vía internet”, “asesoría en gestión de proyectos de ingeniería” y “asesorías en tecnologías de la información” fueron algunos de los ítems que marcaron mayores alzas.

Por lo anterior, la subsecretaria Claudia Sanhueza destacó el desempeño en materia de bienes no tradicionales y servicios durante el año anterior, las cuales alcanzaron su valor más alto en la historia.

Según comentó la subsecretaria, esto “es reflejo del intenso trabajo que se ha desarrollado en conjunto con los sectores productivos, para ampliar y modernizar nuestra red de acuerdos económicos-comerciales y desarrollar una activa agenda de promoción de exportaciones en las mayores economías del mundo”.

Exportaciones no tradicionales marcaron récord en 2023

A detalle, se exportaron 4.807 productos no tradicionales. De estos, 2.700 tuvieron alzas, destacando bienes de todos los sectores productivos.

¿Cuál fue el que más creció? El hidróxido de litio y el sulfato de litio, con un incremento del 124% y 647%, respectivamente. Esto responde al interés por este mineral a nivel internacional en materia de energías limpias y transición energética.

Fueron operaciones por US$1.009 millones las que dejaron los envíos de hidróxido de litio, mientras que los sulfatos llegaron a US$752 millones.

A nivel mundial, 188 destinos recibiero exportaciones no tradicionales chilenas, siendo el principal continente Asia, con embarques por US$13.563 millones, o un 32,1% del total.

Le sigue América del Norte (US$ 10.374 millones, un 24,6%), América Latina (US$ 10.125 millones, 24,0%) y Europa (US$ 6.455 millones, 15,3%).

Estados Unidos se alza como el mayor socio comercial en materia de envíos no tradicionales, seguido de China, la Unión Europea, el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Finalmente, algunas de las regiones que más crecieron en sus exportaciones de este tipo son Antofagasta (+US$ 1.115,4 millones), Atacama (+US$ 382,4 millones), Metropolitana (+US$ 83,5 millones) y Los Lagos (+US$ 34,8 millones).