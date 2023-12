Gobierno y distinción de The Economist a Chile: "No cabe ninguna duda que es correcta la afirmación"

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, se refirió a la distinción de The Economist al manejo del Gobierno. "No me cabe ninguna duda que es correcta la afirmación de la revista. Las políticas macro chilenas ayudan para que eso sea posible", dice a BioBioChile. Aunque advierte: "Eso es distinto de evaluar, por ejemplo, de qué manera nosotros respondemos a los desafíos que existen en términos de política sociales y acceso a estas".