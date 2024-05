Romper el círculo (título original, It Ends With Us) es una esperada película que adapta el famosísimo libro homónimo de la autora estadounidense Colleen Hoover, y acaba de lanzar su primer tráiler.

Programada para estrenarse el 9 de agosto en cines estadounidenses, es probable que sea tan polémica como la novela original, la cual trata sobre violencia intrafamiliar y la muestra de forma bastante explícita.

Protagonizada por Blake Lively, sigue a Lily Bloom, una joven que creció en un ambiente de violencia, debido a que su padre golpeaba a su madre.

Ya siendo adulta, Lily se casa con el arrogante neurocirujano Ryle Kincaid, interpretado por Justin Baldoni, quien también es director de la película. Lamentablemente, vuelve a caer en el ‘círculo’ de violencia pues, después de un tiempo de matrimonio, su esposo comienza a golpearla.

“Rompemos el patrón o el patrón nos rompe a nosotros”, es la frase final de ‘Lily’ en el tráiler, que da a conocer el tono dramático que seguirá el filme.

Cabe destacar que el libro Romper el círculo es semi-autobiográfico, porque Colleen Hoover se inspiró en la violencia que vivió dentro de su propia familia, con su padre golpeando a su madre y las consecuencias de ello, para escribir esta historia de ficción.

A continuación puedes ver el primer tráiler.