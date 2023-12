La balanza comercial argentina sufrió una contracción de U$S615 millones en noviembre impulsado, por un derrumbe en el nivel de exportaciones, que cayó un 31,6% a nivel interanual. De esta manera, se llegó al décimo mes con números rojos.

Durante el onceavo mes mes del año, y según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el intercambio comercial argentino fue de U$S10.359 millones, representando un 53% a las importaciones y un 47% a las exportaciones.

Sin embargo, el saldo comercial negativo se explica no solo en una caída de las importaciones, en un 4,8% interanual, posicionándose en U$S5.487 millones, sino, sobre todo, en una profunda baja de las exportaciones, de U$S4.872 millones, el punto más bajo en los últimos 12 meses.

Según detalló el documento, esto, que tuvo lugar en el último mes del gobierno de Alberto Fernández, y en la antesala de la asunción de Javier Milei, se dio a raíz, principalmente, de un profundo declive en las ventas a los principales socios comerciales.

Lo anterior con énfasis, sobre todo, en aquellos que forman parte de los BRICS, el grupo que había aceptado la solicitud de Argentina de ingresar pero que, luego del cambio de gobierno, fue retirada por Diana Mondino y el equipo de La Libertad Avanza.

Con respecto a China, las exportaciones cayeron un 63,5%. Misma situación tuvo lugar con India y Brasil, aunque en niveles del 46,3% y del 22,4%, respectivamente. Respecto a la Unión Europea, por su parte, la baja fue del 55,9%. Estados Unidos, por su parte, tampoco fue la excepción, con una baja del 7,1%.

Según informó el INDEC, en lo que va del 2023 el déficit comercial es de U$S8.000 millones, considerando los U$S61.464 millones de exportaciones, un 25,3% menor que la sumatoria de los primeros once meses del 2022, y los U$S69.464 de importaciones, también en rojo en comparación al año pasado, aunque en un 9,2%.

¿Qué ocurrirá con la balanza comercial en 2024?

Con el fin de la sequía y la llegada de El Niño, entre otros factores, el gobierno de Milei tendría viento a favor en 2024 con una balanza comercial que alcanzaría un saldo positivo de US$ 25.000 millones, según un informe de la Fundación Mediterránea.

De esta manera, el superávit de cuenta corriente alcanzaría los US$ 9.000 millones, mientras que las reservas del Banco Central tendrían un aumento en torno a los US$ 12.000 millones, a raíz de que parte de los dólares que ingresarán al país se destinarán a distintos sectores que demandarán divisas.

Cabe destacar que el saldo comercial positivo no se debería únicamente al sector agroexportador, tras la sequía, sino que también a un mayor impulso de los sectores energético y turístico.

En tanto, el saldo de la balanza energética pasaría de un déficit de US$ 4.700 millones a un superávit de US$ 3.300 millones, lo que implicaría una mejora de US$ 8.000 millones en relación 2023.

“Esto descomprimiría el gran faltante de dólares. Sin embargo, hay que contemplar el pago de intereses”, sostuvo, en diálogo con Canal E, el especialista en desarrollo estratégico económico, Marcelo Elizondo.