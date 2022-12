Ya fueron premiadas las 5 mujeres referentes STEM de la región de Antofagasta, en la segunda versión de los galardones que buscan celebrar y visibilizar los logros de mujeres en áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (Stem por su sigla en inglés).

Una iniciativa que también tiene como objetivo acercar a las niñas y adolescentes a referentes femeninos que ya están triunfando en carreras que antiguamente estaban estereotipadas para el género masculino, estigmas que se han ido derribando con el trabajo de mujeres que ahora son reconocidas por su esfuerzo y ardua labor.

“Hay mucho corazón, pero lo que motiva el corazón es escuchar las historias de ellas, eso es lo que nos emociona y nos moviliza, porque el programa LIQCAU busca atraer más mujeres a programas de ciencia y tecnología, pero desde la primera infancia, desde el pregrado, y qué mejor que hacerlo con referentes que nos hace falta visibilizar”, comentó la gerenta del Consorcio HEUMA de Facultades de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta y directora de Vinculación del Programa LIQCAU, Cecilia Meléndez, organizadores de la entrega de los premios Mujeres Referentes STEM.

Áreas Stem

Este proyecto es apoyado por Escondida | BHP junto al Gobierno Regional de Antofagasta.

Al respecto, Hada Matrás, Gerenta NPI Producción de Escondida | BHP señaló qué “para Escondida | BHP la inclusión es un valor y estamos trabajando fuertemente en estos temas. Para nosotros es una alegría y un orgullo estar hoy día en esta premiación tan importante y tan relevante para nuestra región, que nos permite premiar a las mujeres que han contribuido al desarrollo, y también visibilizarlas junto a su trabajo, para que nuevas niñas y jóvenes puedan ver que soñar en grande es posible. Es muy importante que existan referentes, para que las niñas, que son las mineras del futuro, vean que ellas también pueden seguir estos pasos”.

Del mismo modo, la consejera regional, Andrea Merino, destacó que “nosotros financiamos muchos proyectos y muchas cosas valiosas, pero quiero relevar este proyecto en particular y a quienes lo presentan y lo ejecutan porque tocó una fecha difícil. Nunca pidieron ampliación de plazo, y hemos visto el cumplimiento absoluto de estos objetivos. Yo sé que esto generó un impacto para las mujeres en la región, niñas y adultas. Creo que es un súper ejemplo y el Gobierno Regional está para financiar las grandes iniciativas según las necesidades de la región”.

Por su parte, Paulina Larrondo, seremi de la Mujer y Equidad de Género, indicó que “estos premios son fundamentales para dar a conocer el trabajo que muchas mujeres llevan haciendo durante mucho tiempo en el área de las ciencias, que es un sector que históricamente ha tenido barreras importantes para que las mujeres puedan acceder a las áreas STEM y también mantenerse en ellas”.

Premio a Mujer Referente Stem

Fueron cinco mujeres galardonadas con el Premio a Mujer Referente Stem región Antofagasta, en las categorías: ciencia y tecnología, industria, minería, PYME empresaria y por primera vez este año, talento emergente.

Además, se entregaron 11 menciones honrosas a representantes de todas las categorías.

LIQCAU significa mujer en Kunza y para recalcar el sello antofagastino en los premios, es que escogieron nuevamente al Alicanto como la estatuilla a entregar. Se trata de una leyenda atacameña que describe a una ave mística cuyo plumaje tiene el brillo de metales como el oro y la plata y que solo podía ser vista por quienes ella misma escogía. Dice la leyenda que el Alicanto solo se entregaba a quienes realmente lo merecían. Las estatuillas son el trabajo de la artista Carolina Alma, mujer indígena licanantay.

En la categoría Ciencia y Tecnología la ganadora fue la Doctora en Ciencias Biológicas, Magíster en Ciencias Agrarias y Coordinadora de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta, Gladys Hayashida.

“Es un gran honor y es muy relevante para poder darme cuenta y creer que el trabajo que hemos estado haciendo en comunicación científica, con un equipo maravilloso, ha sido visibilizado finalmente y ha sido reconocido. Ha sido muy difícil porque antes era como el hermano pobre la divulgación científica, pero logramos sacar la ciencia hacia la comunidad, para mí este primer reconocimiento a esto tiene un significado muy relevante porque me motiva muchísimo”, declaró la científica tras recibir el reconocimiento.

En el caso de la categoría Minería, el premio recayó en la gerenta de la Corporación Clúster Minero de la región de Antofagasta, Ruth Rodríguez, quién afirmó que “estoy muy contenta, muy feliz, porque el camino nunca fue fácil. Yo soy una mujer de 50 años y tuvimos que romper muchas barreras especialmente en la industria. Pero hoy día me siento muy contenta no solo del reconocimiento, sino que también al escuchar a otra ganadora de talento emergente que dice “yo me siento trabajando en paz”, porque eso da cuenta que el camino que hemos recorrido algunas, ha hecho que hoy día el camino se vaya haciendo más fácil”.

Por otro lado, la ingeniera Paula Jelves, gerente del Centro de Armaduría y Reconstrucción en FINNING, fue reconocida en la categoría Industria, quien dijo sentirse “muy emocionada y también orgullosa y feliz de poder aportar un granito de arena para poder seguir abriendo camino para que a otras mujeres les sea mucho más fácil”.

Entre tanto, en la categoría PYME Empresaria el galardón fue para la Ingeniera Química y empresaria, Rosa Ester Salazar, quien expresó que fue difícil luchar contra los prejuicios al señalar que “yo viví escuchando en la universidad cuando mis profes decían ustedes vienen a buscar marido, las ingenieras vienen a buscar marido. Hay que seguir luchando y lo vamos a lograr, así que luchemos, porque todo esto lo vamos a sacar adelante nosotras las mujeres.

Finalmente, en la categoría que debutó en esta versión 2022 de los premios Mujer Referente Stem, Talento Emergente, la triunfadora fue Miroslava Lyubetic, Ingeniera actualmente Supervisora de autonomía BHP y Profesora Informática de INACAP, quien dijo “con mucha dicha y con mucha gratitud, agradezco el entorno porque indica que tiene muy bonita energía que te impulsa a seguir con esta pasión con la que en el día a día me levanto para transformar nuestras generaciones de una forma pacífica, gracias al trabajo que muchas mujeres anteriormente han hecho por nosotras para que ahora podamos trabajar de una manera inteligente y pacífica”.