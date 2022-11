Amit Sodani es el nombre de un empresario que dejó un buen empleo en el Deutsche Bank y llegó desde India hasta Chile para crear su propia empresa.

Se trata de Kupos, una compañía con 4 años de vida que se transformó en la principal plataforma para comprar pasajes de buses del 80% de las empresas chilenas.

El creador de Kupos mantuvo una extensa y personal entrevista con La Segunda, donde aseguró que “hay poca gente que quiere trabajar duro”.

Para Sodani la receta para el éxito y para toda la economía del país, se basa en el ‘simple hecho’ de trabajar más horas a la semana.

Según el mismo empresario señaló, al rededor de 15 horas laborales al día son lo normal para él, aunque ahora que tuvo una hija y su empresa está encaminada, se “relajó un poco”. Esto conlleva que bajó a 13 o 14 horas de trabajo al día.

“Es cero estrés. Aquí en Chile hay poca gente que quiera trabajar duro, por eso pudimos crecer como cohete. En Chile se trabajan demasiadas pocas horas y los que quieren trabajar duro, pueden crecer mucho. ¡La gente necesita trabajar más!”, añadió.

“Si esta lógica no cambia, se los van a comer vivos”, dice Amit Sodani

En esta misma línea, el empresario indio indicó que no se puede comparar al Chile de hoy con la Europa de hoy.

“En Europa, antes del desarrollo y después de la Segunda Guerra, trabajaron como locos para crecer. La Europa de hoy es la Europa con crisis de deuda”, dijo en medio de su entrevista.

“’Tiempos duros crean gente fuerte; gente fuerte crea tiempos fáciles, y los tiempos fáciles crean gente débil’. Es una frase que creo que aplica. Aquí tienen que entender que la forma de crecer y alcanzar el desarrollo es trabajando más, no menos”, criticó.

“Mira lo que creció China o la India. No se construyen esos milagros económicos con gente preocupada de si se pasó de trabajar 45 horas a la semana. Por eso hoy en día ves que el poder está girando a Asia”, añadió.

“Si esta lógica del trabajo no cambia en Chile, se los van a comer vivos”, dijo haciendo referencia a los mercados y economía de China e India.



“En el mercado laboral, Chile sobrevive porque el español no se conoció en Asia y en ese sentido queda aislado. Por eso, muchos chinos o indios no pueden venir a trabajar acá. Pero cuando el inglés penetre más, se los van a comer vivos. Son gente muy hambrienta, que viene a trabajar 50 horas, 80 horas a la semana. Chile no se puede quedar atrás”, advirtió.