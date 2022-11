Durante la jornada de este jueves el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, se refirió a la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno de Gabriel Boric y defendió además el sistema de las AFP, diciendo que son unas buenas administradores para los ahorros de los chilenos.

Camus se refirió a esto tra darse a conocer el proyecto del Gobierno, donde se contempla terminar con las AFP tal como se conocen en un plazo de 24 meses.

La noche de este miércoles se detalló que se crearían nuevas entidades privadas que tendrán como única función invertir los fondos previsionales.

“Además existirá una alternativa pública, que permitirá aumentar la competencia con nuevos actores”, indicó el presidente.

Cabe destacar que el proyecto además considera un 10.5% de cotización individual y otra del 6%, con cargo al empleador.

Respecto de esto es que se refirió Juan Andrés Camus, diciendo que “es efectivo porque, al iniciarse esta contribución adicional del 6%, habrán más ahorros que van a llegar a la economía”.

Si bien indicó que “no hay ninguna duda de que este proceso va a generar que aumenten los ahorros”, se trata de un aporte adicional para recuperar ese ahorro.

Presidente de la Bolsa de Santiago defiende a las AFP

Por otra parte, Camus señaló que “las AFP están perfectamente posicionadas como administradoras de cartera, para poder competir con una administradora estatal”.

“Las AFP durante estos 30 y 40 años que han estado operando, la verdad es que han tenido unos resultados como administradores a nivel mundial excelentes. Están muy bien posicionados como los mejores administradores de cartera”, agregó.

“Personalmente creo que la capitalización individual es un mecanismo que ha sido muy efectivo y que ha traído muchos beneficios. Pese a esto, también es cierto que han habido perjuicios, ya que hay muchas personas que no han logrado tener una pensión digna”, añadió.

Tras esto, el presidente de la Bolsa de Santiago (BolChile) dijo que “hay confusión en esto de las AFP” y aseguró que como administradores del ahorro de las personas “lo han hecho muy bien”.

“Los resultados en ese sentido son buenos, el problema es que las pensiones no han sido dignas por otras razones”, aseveró.

“La principal de ellas es la baja cotización. Hay mucha gente que no cotiza, trabaja, tiene ingresos, pero no cotizan. Si no hacen esto, no tienen ahorro para sus pensiones. Ahí es donde hay una confusión”, sentenció Camus