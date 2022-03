El Gobierno de Ucrania emplazó a las empresas con “compromiso social y ético” a paralizar sus operaciones en Rusia, o salirse directamente de aquel país, para evitar financiar crímenes contra la humanidad con sus impuestos.

El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, suscribió una carta dirigida a estas compañías para involucrarlas en esta “escalada sin precedente” que atraviesa Ucrania. Lo anterior, desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una ofensiva militar contra su territorio el pasado 24 de febrero.

Según Kuleba, esta guerra también tiene un frente financiero, por lo que ve necesario “debilitar” a Rusia en todos los ámbitos y no sólo en el militar. En su carta, apeló a la “solidaridad” de las empresas bajo la premisa de que es necesario “actuar ya” para “lograr la victoria cuanto antes”.

“En cuanto Ucrania gane esta guerra, comenzaremos a renovar nuestra infraestructura y economía, manteniendo la senda de reformas para convertirnos en un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea“, agregó el secretario de Estado ucraniano, aludiendo a los planes de adhesión de Kiev al bloque comunitario.

A través de Twitter, Kuleba agradeció el gesto de la petrolera anglo-holandesa Shell, que prometió no volver a comprar petróleo ruso. En ese sentido, cree que es un paso “moral y responsable” y confía en que otras grandes empresas sigan la misma línea.

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022