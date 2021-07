BancoEstado anunció que extendió un beneficio para la comunidad haitiana que reside en Chile.

En detalle, se trata de una comisión con costo $0 para aquellos que envíen dinero a Haití desde oficinas BancoEstado Express.

La entidad bancaria indicó que lo anterior se extenderá “hasta el 5 de agosto”.

El banco, a través de su cuenta de Twitter, reforzó el mensaje en creole: “Nou vle few konnen ké nou avèk ou, nan biwo Banco Estado Express ou ka voye lajan an ayiti san komisyon, jiska 5 out”.

Cabe recordar que en marzo pasado, BancoEstado implementó una modalidad para enviar de manera expedita dinero a cinco países a través de BancoEstado Express.

Por ejemplo, los clientes de CuentaRUT, Chequera Electrónica o Cuenta Corriente BancoEstado no necesitan efectivo para realizar el envío de dinero, ya que pueden solicitar que el monto sea descontado directamente de su cuenta.

Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Haití son los cinco países a los que se puede realizar transacciones.

🇨🇱Estamos contigo. Hemos extendido hasta el 5 de agosto la comisión $0 para envíos de dinero a Haití desde oficinas BancoEstado Express.

🇭🇹 Nou vle few konnen ké nou avèk ou, nan biwo Banco Estado Express ou ka voye lajan an ayiti san komisyon, jiska 5 out. pic.twitter.com/kyJReiu5Bk

